La fuite de la tablette Pixel vous donne un aperçu de Google I/O

la conférence annuelle de Google, E/S Googleaura lieu mercredi, mais l’un des appareils susceptibles d’être présentés lors de l’événement avait déjà divulgué ses spécifications.

Une liste Amazon Japon pour la prochaine tablette Pixel de Google est apparue dimanche. La page désormais supprimée, qui avait été repérée plus tôt par WinFuture et d’autres, ont déclaré que la tablette sera alimentée par la puce Tensor G2 de Google, aura un écran LCD de 11 pouces à une résolution de 2 560 x 1 600 à une luminosité de 500 nits, 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Les autres caractéristiques de la tablette sont les caméras de huit mégapixels à l’avant et à l’arrière, Bluetooth 5.2, la compatibilité avec le stylet tactile USI 2.0 et les quatre haut-parleurs, selon la liste. Le prix japonais de la tablette Pixel était de 79 800 yens, soit environ 592 dollars.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de confirmation des spécifications de l’appareil.

Google a précédemment annoncé que la tablette Pixel arriverait en 2023 mais n’a pas donné plus de détails. Scott Stein de CNET dit que Google pourrait positionner la tablette comme un hub domestique et s’attend également à ce qu’elle fasse partie de la poussée de l’IA de l’entreprise.

En février, Google a dévoilé son propre chatbot IA appelé Bard, qui attirera probablement beaucoup d’attention lors des E/S cette semaine. Le chatbot avait du terrain à rattraper lorsque CNET l’a comparé à des rivaux comme ChatGPT d’OpenAI et le nouveau Bing de Microsoft.

La tablette Pixel ne sera pas le seul appareil prévu pour être présenté à E/S Google mercredi. Le téléphone pliable de la société, le Pixel Fold, fera son apparition après des années de rumeurs. Google montrera plus d’Android 14, qui est actuellement en version bêta, et nous pourrions avoir les débuts du Pixel 7A.

Pour en savoir plus, découvrez pourquoi Google I/O de cette année pourrait être plus important que jamais et consultez la liste CNET des meilleures tablettes pour 2023.