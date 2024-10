La fuite de la Nintendo Switch 2 révèle une énorme mise à niveau sur la Switch actuelle

Une nouvelle fuite sur la Nintendo Switch 2 a fait surface en ligne ce week-end. La fuite – un dessin basé sur une image divulguée – est censée révéler à quoi ressemble la console, à quoi ressemble le nouveau dock et à quoi ressemble le support de la console. Comme on peut s’y attendre, la console ressemble plus ou moins à la Nintendo Switch actuelle. À cette fin, le quai semble également très similaire, bien que peut-être un peu plus arrondi que le quai actuel. Ce qui semble différent, d’après le dessin, c’est le support.

Ceux qui ont acheté la Nintendo Switch standard originale sauront qu’elle possède le petit support intégré le plus délicat de tous les temps. C’est loin d’être suffisant, c’est pourquoi il a bénéficié d’une mise à niveau avec la sortie de la Nintendo Switch OLED, mais même ce support laissait beaucoup de place à l’amélioration.

À cette fin, il semble que Nintendo le sache. Selon la fuite susmentionnée, la Nintendo Switch 2 aura un support plus large et semble également un peu plus robuste.

Reste à savoir s’il s’agira d’une mise à niveau du support large OLED de la Nintendo Switch, mais il s’agira sans aucun doute d’une mise à niveau majeure par rapport à la Nintendo Switch standard et au plus petit support au monde.

Cela dit, prenez tout ici avec des pincettes. Il ne s’agit que de spéculations basées sur une fuite qui ne peut actuellement pas être vérifiée et qui provient d’une source ayant un bref historique de fiabilité.

Les rumeurs disent que la Nintendo Switch 2 sera très similaire à la Switch actuelle, ce qui laisse penser qu’elle aura un support. La question est de savoir quelle sera la solidité de cette position. Mais comme mentionné, tout serait une mise à niveau par rapport au support original de la Nintendo Switch.

Au moment de la publication, Nintendo n'a fait aucun commentaire sur cette fuite, ni sur les spéculations qu'elle a créées, à quelque titre que ce soit. Nous ne pensons pas que cela change pour diverses raisons, mais si tel est le cas, nous ne manquerons pas de mettre à jour l'histoire en conséquence.