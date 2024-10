La fuite de la Nintendo Switch 2 révèle un nouveau look sur la console et la station d’accueil

Une nouvelle fuite de la Nintendo Switch 2 présente à quoi ressemble la console, à quoi ressemble sa nouvelle station d’accueil et à quoi ressemble son support, cette dernière étant une mise à niveau substantielle par rapport au support Switch actuel. Malheureusement, comme les précédentes fuites sur Nintendo Switch 2, celle-ci provient de sources légèrement douteuses.

Le 18 septembre, le premier aperçu mondial de la Nintendo Switch 2 aurait été divulgué lorsque des sources chinoises ont révélé ce qui serait des images de prototypes d’usine de la Nintendo Switch 2. À l’époque, d’autres sources de fiabilité décente ont confirmé que les images étaient réelles. , ou du moins similaire à ce qu’ils ont entendu à propos du design de la console.

Un mois plus tard, nous avons une autre fuite, cette fois provenant d’un fuyard anonyme de Famiboards qui s’est révélé fiable dans le passé. Le leaker n’a partagé aucune image officielle ou même non officielle de la Nintendo Switch 2, mais des dessins de ce qu’il prétend être la console.

Malheureusement, les dessins ne sont pas réalisés par le meilleur artiste du monde et sont plutôt des croquis basiques qu’autre chose. De plus, ils ne révèlent pas grand-chose. Comme vous pouvez le voir, la console et la station d’accueil Nintendo Switch 2 ressemblent beaucoup à la console et à la station d’accueil Switch actuelles. Ce dernier semble être un peu plus arrondi cette fois-ci, mais cela pourrait simplement être le résultat d’un mauvais dessin. Ce qui est remarquable, c’est le support, qui semble plus grand et plus robuste que celui avec lequel le Switch actuel fonctionne.

Potential Switch 2 leak: a Famiboards user who previously leaked some details that were later confirmed by other sources has shared this drawing showing the new dock and the new console stand shape. pic.twitter.com/gZULlLbSGY — Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 19, 2024

Depuis que la fuite a été publiée, un initié Nintendo assez connu qui passe par là Nate la haine » est intervenu, collaborant à la fuite, du moins dans une certaine mesure.

« Tout ce que je peux dire, c’est que le croquis du quai est similaire en termes de conception et de forme à celui qui m’a été envoyé il y a plusieurs semaines (c’est-à-dire un dessin du prétendu quai) ; mais j’ai travaillé pour le vérifier », a déclaré Nate the Hate. « Que ce dessin ait circulé sur les forums chinois ou non, je ne le sais pas ; mais le design général correspond à ce qui m’a été envoyé en septembre. Encore une fois, je n’ai vérifié la conception avec aucun contact/source pour le moment.

Comme toujours, prenez cette fuite avec des pincettes, comme toute fuite. Il semble y avoir de la fumée ici, suggérant un incendie, mais rien de tout cela n’est officiel ni ne provient d’une source pare-balles. En attendant, continuez avec hésitation. Quant à Nintendo, elle n’a fait aucun commentaire sur cette fuite. Nous ne pensons pas que cela changera, pour plusieurs raisons, mais si c’est le cas, nous mettrons à jour l’histoire en conséquence.

