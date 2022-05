La fuite de la Cour suprême des États-Unis sur la décision sur l’avortement montre que les pentes glissantes sont réelles – et que le progrès n’est jamais sûr

Il y a deux semaines, dans ces pages, j’ai averti les lecteurs de ne pas détourner le regard de la législation en cours (et dans certains cas déjà mise en œuvre) dans les États américains qui porte atteinte aux droits des Américains LGBTQ.

Maintenant, le progrès social en Amérique a reçu un autre coup, potentiellement beaucoup plus catastrophique. Un projet d’avis divulgué de la Cour suprême du pays, dominée par les conservateurs, indique son intention de renverser un demi-siècle de précédent juridique et le droit codifié à l’avortement.

Beaucoup se perdront au milieu du bruit et de la fureur provoqués par cette fuite sans précédent. Mais encore une fois, ne détournez pas le regard ; concentrez-vous uniquement sur ce qui est en jeu. Le langage et le raisonnement dans l’opinion divulguée révèlent une répudiation sinistre et délibérément vague des causes progressistes, une répudiation dont nous n’avons aucune raison de croire qu’elle n’aura pas d’implications au-delà du droit à l’avortement.

En fait, cela confirme quelque chose que beaucoup d’entre nous craignaient d’être vrai : le progrès social n’est jamais vraiment sûr et les arguments que nous pensions pouvoir être légalement mis au banc apparaîtront à la seconde où leurs partisans auront une chance.

Les espoirs, y compris le mien, que la présidence de Donald Trump resterait dans les mémoires simplement comme un événement historique inoffensif et largement sans conséquence se sont avérés faux, sans aucun doute. Au contraire, le tribunal que Trump a chargé de juges socialement conservateurs menace maintenant de raviver la question la plus controversée et la plus controversée en Amérique d’une manière ambiguë et menaçante.

Avec les juges nommés par Trump en remorque, c’est l’ultra-conservateur Samuel Alito, nommé par George W. Bush, dont le projet divulgué donne un aperçu saisissant de cette menace. Dans le brouillon, Alito déclare que la décision historique Roe contre Wade “était manifestement erronée depuis le début… son raisonnement était exceptionnellement faible et la décision a eu des conséquences néfastes”. Il soutient également que le droit à l’avortement n’a pas de critère constitutionnel, et qu’il n’est pas «profondément enraciné» dans «l’histoire et les traditions» de l’Amérique.

Quoi que vous pensiez du droit à l’avortement (pour mémoire, j’y suis fortement favorable), rejeter un précédent juridique établi au motif qu’il n’a aucune racine dans une tradition lointaine est une rhétorique alarmante. Cela devrait concerner tous ceux qui sont en faveur du progrès social et du débat ouvert. De manière inquiétante, Alito essaie non seulement de renoncer à la logique et aux protections juridiques entourant le droit à l’avortement, mais à l’idée même que «l’histoire et les traditions» peuvent et doivent être remises en question à mesure que de nouvelles réalités se développent et que des groupes historiquement marginalisés trouvent leur voix.

Le plus préoccupant pour moi personnellement est que, pris textuellement, ces mêmes arguments pourraient être appliqués à une autre décision historique de la Cour suprême : celle qui établit le droit au mariage égal. Jim Obergefell, le principal plaignant dans cette affaire, a exprimé des craintes similaires, étant « submergé, effrayé et préoccupé par notre nation et les droits dont nous jouissons ».

Alors que le juge Alito n’a pas tardé à rejeter les suggestions selon lesquelles le mariage égal pourrait être le prochain sur son rôle, le ton inquiétant et archaïque de son projet d’avis suggère le contraire. Comme le droit à l’avortement, il a été exclu de la tradition et n’est pas explicitement protégé par la Constitution américaine, ce qui le rend vulnérable aux attaques et aux fausses déclarations.

Lorsque Roe v. Wade a été adopté en 1973, il a été décidé 7-2, avec cinq nominations républicaines en faveur. Près de 50 ans plus tard, il a une réelle chance d’être renversé par des républicains nommés. Alors que Trump chargeait le terrain, des sonnettes d’alarme ont retenti. Mais comme c’est souvent le cas avec l’argument de la «pente glissante», ses conséquences semblaient si lointaines qu’il a été écarté, tout comme Chicken Little. Mais il semble maintenant que la pente était en effet lisse, et ce projet d’avis démontre que ces préoccupations étaient bien fondées.

Les droits, aussi établis soient-ils, ne sont jamais à l’abri des défis ou des menaces. Même si de nombreux droits ont été acquis au fil des décennies, voire des siècles, leur érosion commence de manière rampante et progressive – et peut très bien se terminer à la vitesse d’un coup de fouet. La cadence de ce projet d’avis apporte toutes les confirmations dont vous avez besoin.

