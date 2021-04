«La bande audio a été publiée par ceux qui sont contre l’Iran, le peuple iranien et les intérêts de l’Iran au moment précis où [the negotiation] à Vienne est au sommet du succès, afin de créer la division dans le pays », Rohani a déclaré, cité par l’agence de presse iranienne Tasnim.

Rohani a déclaré que les opinions exprimées par le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif dans l’audio divulgué ne reflétaient pas nécessairement ses opinions et celles de son administration. Il avait auparavant ordonné aux agences de renseignement d’enquêter sur la fuite.

Le président a ajouté que «Diplomatie et terrain» – c’est-à-dire les diplomates iraniens et l’armée – font partie du même gouvernement et n’agissent pas contre les intérêts de l’autre. Le commentaire de Rohani semble être une réponse aux médias occidentaux qui ont interprété l’audio comme Zarif critiquant l’élite du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien pour s’ingérer dans ses pourparlers avec les puissances étrangères.

L’audio de trois heures a été tiré d’une conversation plus longue entre Zarif et le journaliste et économiste iranien Saeed Laylaz, qui aurait été enregistrée dans le cadre d’un projet d’histoire orale sur les deux mandats de Rohani. La fuite s’est produite avant l’élection présidentielle iranienne, prévue pour juin.

Les New York Tomes ont cité Zarif comme disant dans l’enregistrement: «J’ai sacrifié la diplomatie pour le domaine militaire plutôt que pour la diplomatie de service sur le terrain.» Le Financial Times a rapporté que Zarif a déclaré que le commandant supérieur du CGRI, Qassem Soleimani, assassiné lors d’une frappe de drone américain en Irak l’année dernière, lui expliquait comment gérer les négociations.

Zarif aurait tiré des coups de feu sur les CGRI pour avoir tenté dans un premier temps de dissimuler la chute accidentelle d’un avion de ligne ukrainien au-dessus de l’Iran au milieu d’une peur de guerre avec les États-Unis peu de temps après l’assassinat de Soleimani. Téhéran a finalement admis avoir détruit l’avion par erreur alors que l’armée se préparait à une éventuelle contre-attaque américaine, après qu’une volée de roquettes ait été lancée par l’Iran sur des bases irakiennes abritant des troupes américaines en représailles à la mort de Soleimani.

Les responsables iraniens ont affirmé que les commentaires de Zarif avaient été sortis de leur contexte et dénaturés.

Écrivant sur son compte Instagram, Zarif a dit qu’il « Profondément regretté » comment l’audio avait déclenché «Combats internes». Il a dit qu’il faisait un point sur «Le besoin de synergie» entre le corps diplomatique et l’armée, et que ses remarques ont été interprétées à tort comme «Critique personnelle».

