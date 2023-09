La fuite de Google Pixel 8 Pro suggère une Pixel Watch 2 gratuite avec des précommandes

La réponse de Google à l’iPhone 15 arrive : le géant de la technologie d’un coup a mis à jour son site Google Store plus tôt ce mois-ci avec des détails sur ses prochains smartphones phares, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ainsi que des vidéos promotionnelles divulguées en ligne cette semaine qui montrent des détails sur les nouveaux téléphones. Et encore mieux : une photo promotionnelle divulguée lundi montre également Google pourrait proposer une Pixel Watch 2 gratuite si vous précommandez le Pixel 8 Pro.

« Arrivé le 10/4 », lit-on sur la page de destination du Google Store. « À venir. Pixel 8 et Pixel 8 Pro. »

UN Vidéo Pixel 8 sur le site du magasin montre brièvement les deux téléphones. Le Pixel 8 apparaît à la fois dans la vidéo et dans les images du site Google Store sous la forme d’un combiné de couleur blush avec un boîtier d’appareil photo en or rose. Le Pixel 8 Pro est présenté dans une couleur nude avec une bande de caméra en or champagne.

« Découvrez les nouveaux téléphones Pixel, dotés des caméras Pixel les plus avancées à ce jour et de l’IA de Google pour vous aider à en faire plus, encore plus rapidement », indique la page.

Certains détails se concentrent sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, notamment les outils (pas nouveaux) de retouche photo Magic Eraser et Photo Unblur, ainsi que Live Translate. UN vidéo promotionnelle divulguée des Pixel 8 et Pixel 8 Pro a également révélé davantage de fonctionnalités d’IA pour les caméras, comme Video Boost et Audio Erase.

Vous pouvez cliquer sur un bouton d’inscription pour obtenir des mises à jour sur « les appareils, les actualités, les conseils et les offres du Google Store, y compris des informations supplémentaires sur les nouveaux téléphones Pixel 8 ».

Google Pixel Watch 2

Le Google Store a également ajouté des photos et dévoilé des détails sur la prochaine Pixel Watch 2, affirmant que la montre intelligente sera également lancée le 4 octobre et qu’elle disposera « d’une aide encore plus personnalisée, de fonctionnalités de sécurité et d’informations sur la santé ». Google a en outre dévoilé la prochaine montre Pixel dans une autre vidéo.

Un nouveau fuite d’une vidéo promotionnelle de la Pixel Watch 2 lundi a également montré comment il utilise les fonctionnalités de Fitbit pour inclure désormais un capteur de température cutanée, des données de fréquence cardiaque plus précises, un suivi du sommeil et une analyse du stress. Il disposera également d’une fonctionnalité appelée Safety Check, qui enverra une requête ping à votre contact d’urgence si vous ne « tapez pas » une fois qu’une minuterie que vous avez réglée se déclenche.

La prochaine Pixel Watch revendique une autonomie de 24 heures.

La première Pixel Watch est sortie à l’automne de l’année dernière. Vous pouvez consulter l’examen de CNET sur la montre intelligente de Google ici.

Google avait précédemment annoncé un événement Pixel pour le 4 octobre, au cours duquel il lancerait ses nouveaux téléphones et montres intelligentes. Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les fuites de la vidéo promotionnelle.