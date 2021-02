La fuite de Google Pixel 5a montre un design familier

La gamme de smartphones abordables de Google devrait s’agrandir cette année avec le Pixel 5a. Quelques rendus ont été divulgués aujourd’hui montrant le prochain appareil, et il contient clairement le langage de conception récent de Google. À tel point, en fait, qu’il est vraiment difficile de le distinguer du Pixel 4a 5G lancé l’année dernière aux côtés du Pixel 5.

On dit que le Pixel 5a mesure 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9,4 mm au niveau de la bosse de la caméra). Cette taille le place entre le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G, bien qu’il soit plus proche de ce dernier dans ses dimensions que du premier.

Le Pixel 5a a apparemment une construction monocoque qui sera probablement à nouveau en plastique. L’écran est un 6,2 « FHD + OLED avec des lunettes et un front minces mais un menton plus important. Comme vous pouvez le voir, la caméra frontale se trouve à l’intérieur d’une découpe perforée alignée à gauche dans le panneau.

Les deux caméras à l’arrière ressemblent à celles du Pixel 4a 5G, tandis que la prise casque 3,5 mm est bien vivante au sommet. Le capteur d’empreintes digitales est toujours à l’arrière et des haut-parleurs stéréo sont également proposés.

C’est tout ce que nous savons à ce jour sur le nouvel appareil, mais accrochez-vous bien et nous vous apporterons plus de nouvelles à ce sujet une fois qu’il fera surface.

La source