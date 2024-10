La fuite d’AMD Ryzen 7 9800X3D répertorie une horloge de base de 4,7 GHz et un TDP de 120 W, confirmée par le fabricant de la carte mère

AMD Ryzen 7 9800X3D entrant

MaxSun a répertorié le nouveau processeur parmi les processeurs pris en charge.

Oui, il est indiqué Ryzen 9 9800X3D, mais nous avons vu suffisamment de preuves (comme une fuite d’emballage) pour confirmer qu’il s’agit bien d’un SKU Ryzen 7. Le 9800X3D n’a encore été répertorié par aucun fabricant de cartes mères, mais la série a été mentionnée par Gigabyte. De toute évidence, plus personne ne se soucie des embargos, et ces fuites suscitent certainement un certain intérêt pour les cartes AMD X870 récemment lancées.

La fuite provient des listes de support des processeurs MaxSun AMD Ryzen AM5, ce qui confirme plusieurs choses. Premièrement, cela signifie que seul le 9800X3D est lancé dans la première vague de la série 3D V-Cache ; sinon, les 9950X3D et 9900X3D auraient également été répertoriés. Deuxièmement, cela confirme que le Le SKU a un TDP de 120 Wqui est décrit avec humour comme un « gaspillage d’énergie ». Un autre détail est que le CPU a 96 Mo de cache, faisant référence à 32 Mo de cache L3 plus 64 Mo de V-Cache 3D. Cela confirme qu’il n’y a aucun changement dans la taille du cache, mais ce n’est pas surprenant.

Ryzen 7 9800X3D contre 9700X :

Nombre de noyaux : 8 cœurs aucun changement

: 8 cœurs Horloge de base : 4,7 GHz +900 MHz

: 4,7 GHz Augmenter l’horloge : 5,2 GHz -300 MHz

: 5,2 GHz Cache L3 : 32 Mo + 64 Mo de V-Cache 3D +64 Mo

: 32 Mo + 64 Mo de V-Cache 3D TDP: 120W +55W

Ryzen 9800X3D dans la liste de support CPU, Source : MaxSun

Ce qui est nouveau, c’est le Horloge de base de 4,7 GHzce qui est 900 MHz de plus que le 9700X. Le 9700X utilise un TDP de 65 W, donc l’horloge de base inférieure est probablement le résultat de ce changement de TDP pour le SKU à 8 cœurs sans V-Cache 3D. D’un autre côté, le 9800X3D aurait un boost de 5,2 GHz, soit 300 MHz plus lent que celui du 9700X.

Nous ne savons pas pourquoi MaxSun a répertorié le processeur sous la marque Ryzen 9 ; il s’agit très probablement d’une erreur, mais tout le reste pourrait également être une erreur, alors gardez cela à l’esprit. Cependant, le timing et le fait que cette mise à jour soit récente confirment clairement que le processeur le plus attendu d’AMD arrive bel et bien bientôt.

Série d’ordinateurs de bureau AMD Ryzen (AM5) VidéoCardz.com Cœurs de processeur Horloge de base Horloge maximale L2+L3+V-Cache 3D TDP AMD Ryzen 9000 – ZEN5 – Granite Ridge Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9800X3D ⬅️ Ryzen 7 9700X Ryzen5 9600X

Source: MaxSun (PDF)

Un grand merci à Bryant Magnien pour le conseil !