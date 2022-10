La fuite audio de Puri Jagannadh sur les protestations des distributeurs de Liger devient virale; demande, ‘Est-ce que tu me fais du chantage?’

Réalisateur Puri Jagannadh a de nouveau fait la une des journaux. Une fuite audio du Ligre Helmer devient viral sur les réseaux sociaux. Selon les médias, on voit Puri Jagannadh réagir au message de protestation des distributeurs qui devient viral. Vijay Deverakonda-Ananya Panday starrer version multilingue Liger était un gros raté au box-office. Cela a choqué tout le monde malgré les fortes promotions à travers le pays. Et après le désastre du box-office Liger, des rapports ont fait surface indiquant que l’équipe essayait de compenser les pertes. Et au milieu de tout cela, un chat WhatsApp et une prétendue fuite audio de Puri Jagannadh deviennent viraux.

Manifestation prévue contre Puri Jagannadh après l’échec de Liger ?

Ram Gopal Verma a partagé une capture d’écran d’un message WhatsApp alléguant que les distributeurs prévoyaient de manifester devant la maison de Jagannadh le 27 pendant environ quatre jours. Un rapport de Pinkvilla a déclaré qu’il y avait environ 83 distributeurs qui pourraient venir pour la manifestation. Le message incluait également que si un distributeur ne se présente pas, il sera retiré des bénéficiaires. Aucune perte ne sera encourue et aucune autre information ne sera fournie après avoir omis de se présenter le jour dit.

Puri Jagannadh s’adresse aux protestations et aux menaces ?

Selon les rapports, le clip audio présumé de Puri Jagannadh devient viral dans lequel il affirme qu’il n’a à payer personne et qu’il a déjà parlé aux acheteurs. Ils se sont mis d’accord sur un montant fixe et ont également demandé un délai d’un mois pour le même. Cependant, après la réaction des distributeurs, il dit ne pas payer les pertes. Puri Jagannadh a demandé s’ils le faisaient chanter. Il a ajouté qu’il avait joué un gros pari ici, tout comme le poker qui aura des gains et des pertes. Il a parlé de ses autres films et comment il doit collecter de l’argent auprès des acheteurs et l’association des acheteurs va-t-elle le collecter pour lui. Il est allégué que Puri a ajouté qu’il paierait à ceux qui ne protesteraient pas.

Msg menaçant circulant dans les groupes de distribution à propos de LIGER

Directeur #PuriJagan fuite de conversation au téléphone

Tout ne va pas bien entre Puri Jagannadh et Vijay Deverakonda ?

Selon un rapport de TOI, Puri Jagannadh et Vijay Deverakonda ne sont pas en bons termes. Le portail a déclaré que Vijay s’est retiré de Jana Gana Mana et ne prend pas non plus les appels de Puri. Il a également été rapporté avec une citation de source que le paiement de Liger par Vijay est également dû, ce qui n’a pas été fait. Les choses sont assez risquées en ce moment.