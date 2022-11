La FTC suit les développements sur Twitter après le départ de dirigeants clés

La Federal Trade Commission surveille de près les mouvements de Twitter sous le nouveau propriétaire Elon Musk, a déclaré jeudi un porte-parole dans un communiqué. L’agence a conclu un accord avec Twitter plus tôt cette année, lui donnant la surveillance de certaines pratiques de sécurité et de confidentialité au sein de l’entreprise.

“Nous suivons les développements récents sur Twitter avec une profonde inquiétude”, a déclaré un porte-parole de la FTC dans un communiqué. “Aucun PDG ou entreprise n’est au-dessus de la loi, et les entreprises doivent suivre nos décrets de consentement. Notre ordonnance de consentement révisée nous donne de nouveaux outils pour assurer la conformité, et nous sommes prêts à les utiliser.”

La déclaration intervient après que plusieurs responsables clés de la sécurité et de la confidentialité ont démissionné ou ont été licenciés de l’entreprise à la suite de l’acquisition de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars.

Le Washington Post précédemment signalé les préoccupations de la FTC.

Comme CNBC l’a rapporté précédemment, Musk a licencié l’ancien Twitter PDG Parag Agrawal et chef des affaires juridiques et des politiques Vijaya Gadde peu de temps après avoir repris l’entreprise. Depuis lors, d’autres dirigeants ont annoncé leur départ, dont le plus récemment le directeur de la sécurité de l’information Lea Kissner. Musk a également supprimé 50 % des effectifs de Twitter.

Selon des communications internes obtenues par CNBC, trois cadres impliqués dans la sécurité de l’information, la confidentialité et la conformité ont tous démissionné ces derniers jours, dont Kissner. Dans le message, un travailleur prévient que la FTC peut infliger une amende de plusieurs milliards de dollars à Twitter s’il enfreint le décret de consentement. L’auteur du message a informé ses pairs qu’ils pouvaient contacter la ligne d’assistance éthique de Twitter ou la FTC s’ils se sentaient mal à l’aise avec les tâches qui leur étaient assignées.

Le message rappelle aux travailleurs que l’ancien chef de la sécurité de Twitter, Peiter “Mudge” Zatko, a contacté le cabinet d’avocats à but non lucratif Whistleblower Aid pour rendre publiques ses plaintes concernant les pratiques de sécurité de Twitter. Whistleblower Aid a également représenté la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen et a reçu un financement d’une fondation dirigée par le fondateur d’eBay, Pierre Omidyarqui a été un critique majeur des entreprises Big Tech.

Le dernier règlement de la FTC avec Twitter s’appuie sur un accord 2011 contraignant l’entreprise à mettre en place des mesures de protection raisonnables en matière de confidentialité et à être responsable d’un programme de sécurité de l’information. En 2022, quand Twitter a accepté de payer une amende de 150 millions de dollars pour avoir prétendument trompé les utilisateurs sur la manière dont leurs numéros de téléphone seraient utilisés pour vendre des publicités, la FTC a obtenu de nouvelles concessions de Twitter sur la manière dont l’entreprise serait tenue de protéger les données des utilisateurs. En vertu de cette ordonnance, Twitter a accepté d’installer un programme de confidentialité amélioré et un programme de sécurité des informations avec des exigences spécifiques.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration de la FTC.

