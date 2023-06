La FTC serait prête à déposer une injonction pour bloquer l’accord Microsoft Activision : ce qu’il faut savoir

Microsoft poursuit son combat pour finaliser l’acquisition de 69 milliards de dollars de l’éditeur de jeux Activision Blizzard, mais la Federal Trade Commission des États-Unis ajouterait un autre obstacle pour tenter de bloquer l’accord.

La FTC déposera une injonction lundi pour arrêter l’achat d’Activision par Microsoft avant la date limite du 18 juillet, selon un rapport de CNBC. Cela survient plusieurs mois après que la commission a intenté une action en justice contre Microsoft pour l’acquisition, affirmant que l’accord « permettrait à Microsoft de supprimer les concurrents de ses consoles de jeu Xbox et de son activité d’abonnement et de jeux en nuage en croissance rapide ».

Microsoft a annoncé pour la première fois son intention d’acquérir Activision Blizzard en janvier 2022. La conclusion de l’accord ferait du fabricant de Xbox Microsoft l’un des trois principaux éditeurs de jeux vidéo, juste derrière son rival Sony. Activision Blizzard est l’un des plus grands éditeurs tiers, avec quelques grandes franchises qui donneraient un coup de pouce bien nécessaire au catalogue de jeux de Microsoft, notamment Call of Duty, Candy Crush et Overwatch.

Bien que Microsoft ait récemment remporté quelques batailles liées à la fusion, il lui reste encore quelques obstacles à franchir avant que l’accord ne soit conclu.

Qui reste-t-il pour approuver l’accord ?

Microsoft doit encore recevoir l’approbation des régulateurs aux États-Unis. Le procès de la FTC de décembre et l’injonction de lundi empêchent l’accord de recevoir l’approbation. Une audience est prévue pour le 2 août concernant le procès.

Le Royaume-Uni est un autre grand pays qui n’a pas encore signé l’accord. En avril, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a bloqué l’accord de 69 milliards de dollars, affirmant qu’il entraînerait des prix plus élevés et moins de choix pour les joueurs. L’appel de Microsoft à la décision indique que la CMA « a commis des erreurs fondamentales dans son calcul et son évaluation des données de part de marché pour les services de jeux en nuage en ne tenant pas compte des contraintes du jeu natif (par lequel les joueurs accèdent aux jeux installés sur leurs appareils via un téléchargement numérique ou physique disque). »

Microsoft a continué de nier que l’accord entraverait la concurrence au sein de l’industrie du jeu vidéo et continue de négocier avec les régulateurs pour obtenir son approbation.



Que signifie cet accord pour les joueurs ?

Pour les abonnés Xbox Game Pass, l’accord signifie que le catalogue de jeux d’Activision Blizzard sera intégré au service, probablement similaire à la façon dont les jeux Bethesda étaient quand Microsoft a acquis cette société en 2020.

L’impact sur les joueurs qui n’ont pas de Xbox et qui utilisent à la place une console Sony PlayStation ou Nintendo Switch est moins clair. Les détracteurs de l’accord craignent que Microsoft ne rende les futurs jeux développés par Activision indisponibles sur les consoles concurrentes. (Microsoft a fait exactement cela pour le jeu développé par Bethesda.) Cela est particulièrement préoccupant pour un titre majeur d’Activision comme Call of Duty.

Microsoft a déjà accepté un accord de 10 ans avec Nintendo pour apporter les jeux Call of Duty sur ses consoles, mais Sony aurait rejeté un accord similaire. Sony reste contre l’accord et continue de soumettre des documents aux autorités de réglementation au sujet de ses préoccupations concernant l’acquisition.

Qu’est-ce que le jeu en nuage ?

Le cloud gaming est la technologie permettant de diffuser des jeux vidéo à distance sur un appareil tel qu’un téléphone, une tablette ou une smart TV. Bien que la technologie existe depuis plus d’une décennie, ce n’est que ces dernières années qu’elle a vraiment décollé, en partie grâce au fait qu’elle est une fonctionnalité supplémentaire pour le Xbox Game Pass de Microsoft et le PS Plus de Sony.

D’autres sociétés ont développé leurs propres services de jeux en nuage, comme Luna et GeForce Now d’Amazon. Le premier a conclu un accord avec Microsoft en février pour apporter davantage de ses jeux au service au cours des 10 prochaines années.