La FTC se prépare à bloquer l’accord Amgen-Horizon Therapeutics, selon un rapport

Horizon Thérapeutique ‘ le cours de l’action a plongé de plus de 17% dans les échanges avant commercialisation mardi après un rapport selon lequel la Federal Trade Commission se prépare à intenter une action en justice pour bloquer la vente de 27,8 milliards de dollars de la société de biotechnologie à Amgen .

La FTC pourrait poursuivre pour bloquer le acquisition dès mardi, Bloomberg rapporté, citant une source anonyme.

Un porte-parole d’Amgen a déclaré à CNBC que la société n’était au courant d’aucune décision prise par la FTC. Les représentants d’Horizon Therapeutics n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC. La FTC a refusé de commenter.

Les deux fabricants de médicaments ont déclaré en février que la FTC leur avait envoyé une deuxième demande pour obtenir des informations sur l’acquisition dans le cadre de l’examen de l’accord par l’agence.

Amgen basé à Thousand Oaks, en Californie conclu l’affaire pour acheter Horizon Therapeutics début décembre et a déclaré qu’il prévoyait de finaliser la vente au premier semestre de cette année.

Cette décision visait à renforcer le portefeuille de médicaments d’Amgen alors qu’il se prépare à affronter plusieurs expirations de brevets pour les traitements clés au cours de la prochaine décennie.

Cela comprend un brevet pour un médicament qui traite le psoriasisune maladie auto-immune qui provoque une inflammation de la peau.

Horizon, qui est basé en Irlande, renforcerait l’offre de médicaments d’Amgen avec des traitements pour les maladies inflammatoires rares, auto-immunes et graves.

Horizon propose deux médicaments à croissance rapide, dont le traitement des maladies oculaires thyroïdiennes Tepezza et le médicament contre la goutte Krystexxa.

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., en janvier a exprimé sa préoccupation sur l’impact potentiel de l’accord sur la concurrence sur le marché de la drogue.

L’acquisition et une autre proposition de fusion dans l’industrie biopharmaceutique – entre Indivor et Opiant – pourraient « provoquer de nouvelles augmentations de prix sur les médicaments vitaux et empêcher des alternatives abordables d’entrer sur le marché », Warren Warren écrit dans une lettre à la présidente de la FTC, Lina Khan, et à deux commissaires de l’agence.

Elle a appelé la FTC à « examiner attentivement » les deux accords.