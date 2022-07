La FTC rembourse 25 millions de dollars aux victimes d’escroquerie du concours de nouvelle génération dans le monde

La Federal Trade Commission des États-Unis est verser près de 25 millions de dollars aux personnes aux États-Unis et à l’étranger qui ont été escroquées par le programme de tirage au sort Next-Gen.

L’argent est remboursé à 244 745 personnes à travers le monde via des chèques aux États-Unis et au Canada, des cartes de débit Mastercard au Royaume-Uni et des paiements PayPal dans 50 autres pays, a annoncé mardi la FTC.

La date limite pour encaisser des chèques ou réclamer des paiements PayPal est le 17 octobre 2022. Les cartes de débit Mastercard au Royaume-Uni ont une période d’utilisation de deux ans avant d’expirer.

Le programme de tirage au sort Next-Gen a vu Kevin Brandes, William Graham, C. Floyd Anderson et leurs sociétés envoyer des expéditeurs disant aux gens qu’ils avaient gagné un prix en espèces, parfois jusqu’à 2 millions de dollars, en échange de payer des frais compris entre 9 $ et 140 $. De nombreuses victimes ont payé les frais plusieurs fois avant de se rendre compte qu’il s’agissait d’une arnaque, selon la FTC. Ce accusé Brandes et Anderson en 2018. Le programme mondial fonctionnait depuis 2013 et concernait de nombreux seniors, a déclaré la FTC.

La FTC a depuis vu son autorité de demander des remboursements au nom des consommateurs supprimée par une décision de la Cour suprême en 2021. Elle a a exhorté le Congrès à restaurer cette autorité.