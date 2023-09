La FTC poursuit une société de recrutement de personnel en anesthésie financée par des fonds privés, affirmant qu’elle a tenté de s’accaparer le marché et de faire monter les prix.

Le La Federal Trade Commission a poursuivi US Anesthesia Partners Inc.l’une des principales sociétés de recrutement de personnel en anesthésie du pays, et son bailleur de fonds en capital-investissement, Welsh, Carson, Anderson & Stowe, ont accusé jeudi les deux entités d’avoir comploté pendant plus d’une décennie pour acquérir des cabinets d’anesthésie au Texas, monopoliser le marché et faire monter les prix. pour les patients et générer des profits.

« Grâce à son comportement anticoncurrentiel, l’USAP a pu générer des bénéfices monopolistiques tout en augmentant simultanément son pouvoir de monopole », a déclaré la FTC dans sa plainte civile déposée devant le tribunal fédéral du district sud du Texas à Houston. « Cette conduite a entraîné d’énormes augmentations de prix pour les patients et leurs employeurs, de l’ordre de dizaines de millions de dollars ou plus chaque année. »

La poursuite de la FTC fait suite aux récents commentaires de Lina Khan, présidente de la commission, selon lesquels son agence enquêterait sur les pratiques anticoncurrentielles des sociétés acquises par des sociétés de capital-investissement. Les sociétés de capital-investissement utilisent l’argent emprunté pour acheter des entreprises qu’elles espèrent revendre avec profit dans cinq à sept ans.

La FTC supervise les fusions et acquisitions pour s’assurer qu’elles n’entraînent pas de monopoles, mais elle se concentre généralement sur les rachats qui atteignent un seuil élevé – plus de 100 millions de dollars – bien qu’elle puisse également examiner des transactions plus petites. Les sociétés rachetées par des sociétés de capital-investissement se situent généralement en dessous de ce seuil et ont donc échappé à tout contrôle.

Aujourd’hui, cependant, le procès de la FTC indique que le gouvernement estime que des rachats encore plus modestes, comme le regroupement de cabinets médicaux dans une ville, un État ou une région, peuvent donner aux entreprises un pouvoir de monopole, leur permettant d’augmenter les prix des biens et services sans la peur de voir leurs concurrents les sous-coter.

Ces dernières années, des investisseurs sophistiqués en capital-investissement ont investi des centaines de milliards de dollars dans le secteur des soins de santé, en rachetant des maisons de retraite et des centres de soins palliatifs, des sociétés de recrutement de personnel hospitalier et toute une série de cabinets médicaux. Les sociétés de capital-investissement apportent une expertise en matière de financement et de gestion aux sociétés qu’elles acquièrent mais opèrent en coulisses ; le gouvernement n’a que rarement poursuivi les entreprises lorsque celles-ci étaient accusées d’irrégularités, telles que la fraude à l’assurance-maladie ou un comportement anticoncurrentiel.

US Anesthesia Partners compte 4 500 cliniciens au service de 2 millions de patients dans neuf États, dont le Colorado, la Floride, le Kansas et le Tennessee. Un porte-parole de l’entreprise a qualifié les allégations de la FTC de « erronées » dans un communiqué de presse. Le communiqué cite le Dr Derek Schoppa, médecin praticien de l’USAP au Texas et membre du conseil d’administration de l’USAP : « Le résultat escompté de la FTC menace de perturber et de restreindre l’accès équitable des patients à des soins d’anesthésie de qualité au Texas et aura un impact négatif sur les hôpitaux et les systèmes de santé du Texas. qui fournissent des soins dans les communautés mal desservies.

Une porte-parole de Welsh, Carson, Anderson & Stowe a déclaré dans un communiqué que la société était convaincue de pouvoir obtenir gain de cause dans le cas de la FTC, qu’elle qualifie de sans fondement et sans précédent. « Nous sommes fiers de notre investissement dans l’USAP, qui a permis à des anesthésiologistes indépendants d’offrir des résultats cliniques supérieurs à des populations mal desservies », indique le communiqué.

Fondée en 1979 et basée à New York et à San Francisco, Welsh, Carson, Anderson & Stowe est l’une des plus anciennes sociétés de capital-investissement du pays. Elle investit principalement dans des entreprises de soins de santé et de technologie et dispose d’un capital de 31 milliards de dollars.

Les pratiques d’anesthésiologie ont été au centre de nombreuses sociétés de capital-investissement ces dernières années. Une étude de février 2020 sur les rachats de cabinets médicaux par des fonds privés dans le Journal of the American Medical Association Forum a révélé que les cabinets d’anesthésiologie représentaient près de 20 % de ces rachats, soit le pourcentage le plus élevé de transactions impliquant une seule spécialité. Les cabinets de médecine d’urgence représentent 12 % des rachats.

Outre les services d’anesthésie, des sociétés de capital-investissement ont acquis des cabinets de dermatologie, de gastro-entérologie et d’ophtalmologie. Des recherches universitaires indépendantes montrent qu’une fois que des sociétés de capital-investissement ont repris les cabinets médicaux, les coûts pour les patients augmentent. Recherche publiée dans le forum JAMA il y a un an, les cabinets médicaux acquis par des fonds privés facturaient en moyenne 20 % de plus par réclamation de patient que le groupe témoin de l’étude.

Frais d’anesthésie a encore augmenté après un rachat par le capital-investissement, selon une étude de février 2022 publiée par la revue médicale JAMA Internal Medicine. L’étude a analysé plus de 2 millions de demandes d’anesthésie entre 2012 et 2017 et a constaté que les coûts pour les patients ont augmenté de 26 % après l’acquisition des cabinets d’anesthésiologie. Cela concorde avec l’une des allégations de la FTC dans sa plainte : les taux de remboursement de l’USAP « sont le double du taux médian des autres prestataires d’anesthésie au Texas », a-t-il déclaré.

NBC News a rendu compte des impacts négatifs que certaines autres prises de contrôle de cabinets d’anesthésiologie par des fonds privés ont eu sur les hôpitaux. L’automne dernier, par exemple, les responsables de plusieurs hôpitaux ont affirmé que les contrats qu’ils avaient conclus avec des sociétés de placement en personnel d’anesthésie appartenant à des sociétés privées avaient conduit à un dangereux sous-effectif dans leurs installations. Le centre médical régional Renown de Reno, dans le Nevada, un centre de traumatologie de niveau 2, a rompu l’année dernière son contrat avec une société privée de recrutement de personnel en anesthésie, affirmant qu’elle manquait gravement de personnel et mettait les patients en danger. À l’époque, la société de placement de personnel en capital-investissement impliquée dans l’affaire Renown (et non US Anesthesia Partners) avait refusé de commenter les critiques.