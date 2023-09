La FTC poursuit un fournisseur d’anesthésiologie du Texas pour briser son monopole

La plainte de la FTC indique que Welsh Carson a cherché à faire de l’USAP le fournisseur dominant au Texas en récupérant les nombreuses pratiques indépendantes qui se faisaient auparavant concurrence, maintenant les prix plus bas.

L’agence affirme que la société de capital-investissement basée à New York, Welsh, Carson and Stowe, a fondé US Anesthesia Partners en 2012 pour poursuivre une stratégie de consolidation agressive qui exploitait le marché fragmenté du Texas pour les prestataires d’anesthésiologie.

La FTC a demandé à un juge fédéral de Houston, au Texas, de mettre fin au pouvoir monopolistique présumé de US Anesthesia Partners et d’interdire définitivement à l’entreprise de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles.

Le Commission fédérale du commerce a poursuivi jeudi le plus grand fournisseur d’anesthésiologie du Texas, affirmant que l’entreprise exerçait un pouvoir de monopole pour faire monter les prix des patients et augmenter ses bénéfices.

Welsh Carson et l’USAP se sont engagés dans ce que les sociétés ont appelé un « roll-up », en achetant presque tous les grands cabinets d’anesthésie du Texas, selon la plainte.

Depuis 2013, l’USAP est passée de 400 prestataires d’anesthésie dans 45 établissements de santé à 4 500 prestataires dans 1 100 établissements en 2021.

L’USAP a établi un pouvoir monopolistique à Houston et Dallas, les deux plus grandes villes du Texas, et une position dominante à Austin, la capitale de l’État, selon la plainte.

La société a utilisé sa position dominante pour augmenter les prix, récoltant des dizaines de millions de dollars, affirme la FTC.

L’USAP est si puissant à Austin, Dallas et Houston qu’il peut augmenter les prix tout en gagnant des parts de marché, car il est difficile pour les concurrents d’entrer sur le marché et les patients ne peuvent généralement pas renoncer à l’anesthésie, selon la plainte.

Le Dr Derek Schoppa, membre du conseil d’administration de l’USAP, a déclaré à CNBC que la plainte de la FTC était basée sur des théories juridiques erronées et sur un manque de compréhension médicale de l’anesthésiologie.

« Le résultat escompté de la FTC menace de perturber et de restreindre l’accès équitable des patients à des soins d’anesthésie de qualité au Texas et aura un impact négatif sur les hôpitaux et les systèmes de santé du Texas qui fournissent des soins dans les communautés mal desservies », a déclaré Schoppa dans un communiqué.