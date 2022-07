La FTC poursuit pour empêcher le propriétaire de Facebook Meta d’acheter le fabricant d’applications de fitness VR

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, témoigne devant le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis lors d’une audience sur l’examen de Facebook et son impact sur les secteurs des services financiers et du logement à Capitol Hill à Washington le 23 octobre 2019.

La Federal Trade Commission poursuit pour empêcher le propriétaire de Facebook Meta d’acheter Within Unlimited, une société qui fabrique l’application de fitness en réalité virtuelle Supernatural, l’agence annoncé mercredi.

La FTC allègue que Meta “essaye d’acheter son chemin vers le sommet” plutôt que de rivaliser sur le fond du marché des applications de fitness dédiées à la réalité virtuelle, a déclaré le directeur adjoint du Bureau de la concurrence de la FTC, John Newman, dans un communiqué.

“Meta possède déjà une application de fitness en réalité virtuelle la plus vendue, et elle avait les capacités de rivaliser encore plus étroitement avec la populaire application Supernatural de Within”, a déclaré Newman. “Mais Meta a choisi d’acheter une position sur le marché au lieu de la gagner sur le fond. Il s’agit d’une acquisition illégale, et nous poursuivrons toutes les réparations appropriées.”

Un porte-parole de Meta a déclaré dans un communiqué que l’affaire “est basée sur l’idéologie et la spéculation, pas sur des preuves. L’idée que cette acquisition conduirait à des résultats anticoncurrentiels dans un espace dynamique avec autant d’entrée et de croissance que le fitness en ligne et connecté n’est tout simplement pas crédible. “

Le porte-parole de la société a ajouté que le procès de l’agence envoyait un “message effrayant à quiconque souhaite innover dans la VR” et a déclaré que Meta était “confiant que notre acquisition de Within sera bonne pour les gens, les développeurs et l’espace VR”.

Le procès, qui nomme également le PDG et actionnaire majoritaire Mark Zuckerberg comme défendeur, fait écho aux problèmes que les critiques progressistes ont déclaré que la FTC aurait dû soulever lors des acquisitions d’Instagram et de WhatsApp par Facebook environ une décennie plus tôt.

La FTC poursuit déjà séparément Meta pour monopolisation illégale du marché des réseaux sociaux personnels, dans lequel l’agence accuse Meta d’avoir utilisé ces deux acquisitions pour fermer des concurrents naissants afin d’accroître sa propre domination. Meta a précédemment demandé que cette action en justice soit rejetée, bien qu’elle progresse toujours devant un tribunal fédéral après que le juge a autorisé la FTC à réviser sa plainte.

Lorsque l’affaire de monopolisation a été déposée pour la première fois en 2020, l’avocat en chef de Facebook a dit la FTC recherchait une “refonte” de ses critiques originales des fusions Instagram et WhatsApp, qui s’étaient produites des années plus tôt. Le nouveau procès de la FTC visant à bloquer l’acquisition de Within suggère que l’agence essaie de prendre des mesures plus importantes plus tôt pour empêcher une accumulation de pouvoir encore plus grande avant qu’une fusion ne soit autorisée à se conclure.

Bien que les agences antitrust fédérales se réservent le droit d’intenter une action en justice pour dénouer une acquisition qu’elles n’avaient pas tenté d’arrêter auparavant, il est généralement beaucoup plus difficile de séparer deux entités fusionnées que de les empêcher de se combiner en premier lieu.

Dans son communiqué de presse, la FTC a déclaré que si Meta devait créer à lui seul un “marché d’applications de fitness dédié à la réalité virtuelle”, cela augmenterait le choix et l’innovation des consommateurs. Mais il a ajouté que l’achat d’une application existante pourrait freiner une telle innovation.

Si Meta est autorisé à acheter Within, a poursuivi l’agence, la concurrence sur le marché des applications de fitness dédiées à la réalité virtuelle déclinera, car “la simple possibilité de l’entrée de Meta a probablement influencé la concurrence” sur le marché.

L’agence, qui est composée de deux républicains et de trois démocrates, dont la présidente Lina Khan, a voté 3 contre 2 pour intenter une action en justice devant un tribunal fédéral de Californie. Le communiqué de presse de la FTC n’a pas décomposé le vote, mais la commissaire républicaine Christine Wilson partagé sur Twitter qu’elle était l’une des deux voix dissidentes.

Le procès pourrait représenter l’un des premiers événements majeurs de la direction de Khan à la commission. Le critique technologique progressiste a prêté serment en tant que président en juin 2021, mais l’agence n’a pas obtenu de vote décisif jusqu’en mai de cette année, lorsque le dernier candidat du président Joe Biden à la commission a été confirmé. La commission étant désormais sous contrôle démocrate, Khan a la capacité de faire avancer le programme progressiste qu’elle a précédemment présenté et qui adopte une vision plus large des affaires antitrust que ce n’était le cas ces dernières années à la FTC.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Mosseri d’Instagram parle de nouvelles fonctionnalités et de problèmes antitrust