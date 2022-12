La FTC poursuit pour bloquer l’acquisition d’Activision par Microsoft pour 69 milliards de dollars

La Federal Trade Commission, dans l’une des actions les plus agressives prises par les régulateurs fédéraux depuis des décennies pour contrôler le pouvoir des géants de l’industrie technologique, a intenté jeudi une action en justice pour bloquer l’acquisition par Microsoft de 69 milliards de dollars du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard.

La FTC a déclaré dans son procès que l’accord nuirait aux consommateurs car Microsoft pourrait utiliser les jeux à succès d’Activision comme Call of Duty pour attirer les joueurs de ses rivaux.

Les commissaires de l’agence ont voté trois contre un pour approuver le dépôt de la plainte.

Cette décision porte un coup à l’expansion de l’activité de jeux vidéo de Microsoft, qui est devenue sa plus importante unité grand public et a dépassé 16 milliards de dollars de ventes annuelles au cours du dernier exercice. Pour la présidente de la FTC, Lina Khan, une juriste qui est devenue célèbre après avoir écrit un article critiquant Amazon, le procès testera si son plan agressif visant à limiter le pouvoir de Big Tech peut survivre devant les tribunaux.

L’acquisition d’Activision par Microsoft serait le plus gros contrat de technologie grand public depuis qu’AOL a acheté Time Warner il y a deux décennies. Il épouserait la console Xbox et le service de streaming de jeux de Microsoft, que beaucoup considèrent comme l’avenir du jeu, avec des titres Activision comme Call of Duty et Candy Crush. L’échelle de ces jeux est énorme : Activision affirme avoir près de 370 millions d’utilisateurs actifs chaque mois.