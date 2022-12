La FTC poursuit pour bloquer l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft

Un jeu vidéo Call of Duty: Modern Warfare d’Activision Blizzard est inséré dans la console de jeu vidéo Xbox One de Microsoft installée à Denver, Colorado, le mercredi 19 janvier 2022.

La Commission fédérale du commerce a dit jeudi, il a déposé une plainte antitrust contre Microsoft pour contester la tentative du fabricant de logiciels d’acquérir l’éditeur de jeux vidéo ActivisionBlizzard .

Ce n’est pas la première fois que Microsoft fait face à la pression concurrentielle. En 1998, le ministère américain de la Justice a déposé une large affaire antitrust contre la société. En conséquence, Microsoft a modifié certaines pratiques liées à son activité de système d’exploitation Windows.

Microsoft a annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars en janvier, dans le but de le conclure d’ici juin 2023. L’accord a subi la pression des concurrents de Microsoft dans le domaine des jeux, tels que Sony . Microsoft a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne serait pas le leader mondial du jeu si l’accord devait être conclu, et il s’est engagé à fournir des jeux “Call of Duty” populaires sur des plates-formes de jeu autres que celles appartenant à Microsoft.

“Nous continuons de croire que cet accord élargira la concurrence et créera plus d’opportunités pour les joueurs et les développeurs de jeux”, a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, dans un communiqué. “Nous nous sommes engagés depuis le premier jour à résoudre les problèmes de concurrence, notamment en proposant plus tôt cette semaine des propositions de concessions à la FTC. Bien que nous croyions en l’importance de donner une chance à la paix, nous avons une confiance totale dans notre cas et nous nous félicitons de l’opportunité de présenter notre cas dans rechercher.”

Les commissaires de la FTC ont voté 3 contre 1 pour aller de l’avant avec la plainte.

“Microsoft a déjà montré qu’il peut et va retenir le contenu de ses rivaux de jeu”, a déclaré Holly Vedova, directrice du bureau de la concurrence de la FTC, citée dans un communiqué. “Aujourd’hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d’un studio de jeux indépendant de premier plan et de l’utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et à croissance rapide.”

Dans le communiqué, la FTC a déclaré qu’Activision Blizzard avait apporté ses jeux à une variété d’appareils, quels que soient leurs fabricants, mais cela pourrait changer si Microsoft concluait l’accord.

Microsoft propose des titres exclusifs pour ses consoles Xbox et, en octobre, Phil Spencer, PDG des jeux chez Microsoft, a souligné que Sony avait son propre ensemble de franchises exclusives, mais au fil du temps, Microsoft a apporté des jeux tels que Minecraft à d’autres appareils. Il a fait valoir qu’il est important que davantage de personnes, et non moins, jouent aux jeux appartenant à l’entreprise.

La FTC a affirmé que Microsoft avait un record, y compris avec son accord ZeniMax 2021, d’achat de jeux et d’utilisation des mouvements pour supprimer la concurrence d’autres sociétés qui fabriquent des consoles.

Politique a rapporté le mois dernier que la FTC était susceptible d’essayer de bloquer l’accord.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.