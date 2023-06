La FTC poursuit Amazon pour un processus d’inscription et d’annulation Prime « trompeur »

La Federal Trade Commission a poursuivi mercredi Amazone alléguant que le principal détaillant en ligne du pays a intentionnellement trompé des millions de consommateurs pour qu’ils s’inscrivent à son programme Prime et « saboté » leurs tentatives d’annulation.

L’agence affirme qu’Amazon a violé la loi FTC et la loi sur la restauration de la confiance des acheteurs en ligne en utilisant des modèles dits sombres ou des tactiques de conception trompeuses destinées à orienter les utilisateurs vers un choix spécifique, pour pousser les consommateurs à s’inscrire à Prime sans leur consentement.

« Amazon a trompé et piégé les gens dans des abonnements récurrents sans leur consentement, non seulement frustrant les utilisateurs, mais leur coûtant également beaucoup d’argent », a déclaré la présidente de la FTC, Lina Khan, dans un communiqué.

Les représentants d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les actions d’Amazon ont chuté de 1% en début de séance.

La FTC enquêtait sur les processus d’inscription et d’annulation du programme Prime d’Amazon depuis mars 2021. Les tensions ont éclaté entre Amazon et la FTC lorsque l’agence a cherché à faire témoigner le PDG Andy Jassy et le fondateur Jeff Bezos sur les pratiques Prime de l’entreprise. Amazon a fait valoir que la demande serait indûment et lourde, ce que la FTC a rejeté.

Lancé en 2005, le programme Prime est devenu l’un des services d’abonnement les plus populaires au monde, avec plus de 200 millions de membres dans le monde, et il a généré des milliards de dollars pour Amazon. L’adhésion coûte 139 $ par an et comprend des avantages comme la livraison gratuite et l’accès au contenu en streaming.

Le procès, déposé devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington, accuse la direction d’Amazon de ralentir ou de rejeter les changements qui auraient facilité l’annulation de Prime par les utilisateurs, car ces changements « ont nui aux résultats d’Amazon ».

Amazon a rendu difficile pour les consommateurs d’acheter des articles sur son site sans Prime, et un bouton qui demandait aux utilisateurs de terminer leur transaction n’indiquait pas clairement qu’ils acceptaient également de rejoindre Prime pour un abonnement récurrent, indique la plainte.

Le processus d’annulation est également difficile à naviguer et conçu pour dissuader les consommateurs de mettre fin à leur abonnement Prime, selon la FTC. Amazon a utilisé un terme interne appelé « Iliade » pour décrire le processus, faisant référence au poème épique d’Homère sur la guerre de Troie, a déclaré l’agence, citant un rapport de Initié.

La plainte marque le troisième procès que la FTC a intenté contre Amazon au cours du mois dernier. Fin mai, Amazon a accepté de payer à l’agence plus de 30 millions de dollars pour régler les cas alléguant des manquements à la vie privée dans ses unités Alexa et Ring. Amazon a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les affirmations de la FTC, mais qu’il s’était arrangé pour passer à autre chose.