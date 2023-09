La FTC poursuit Amazon pour exploitation d’un monopole illégal

Délégué commercial fédéral Lina Khan entre enfin sur le ring avec Amazonson le plus ancien ennemi antitrust. L’agence, ainsi que 17 autres procureurs généraux d’État, poursuivent officiellement le bébé du commerce électronique de Jezz Bezos pour avoir grandi et métastasé en un monopole anticoncurrentiel de mille milliards de dollarsprétendument aux dépens des consommateurs et des vendeurs.

Mardi, la FTC et les procureurs généraux ont déposé une plainte historique, qui accuse le géant du commerce électronique d’utiliser « des stratégies anticoncurrentielles et déloyales imbriquées » pour maintenir un monopole illégal. Le point de repère 172 pages costume, déposé devant le tribunal de district de l’ouest de Washington, affirme qu’Amazon a exploité son pouvoir de monopole pour augmenter simultanément les prix pour les consommateurs et écraser les concurrents potentiels. La plainte d’aujourd’hui s’appuie sur un enquête de plusieurs années sur les pratiques commerciales d’Amazon et constitue l’un des défis juridiques les plus importants auxquels l’entreprise a été confrontée depuis sa création il y a trente ans.

« Nous portons cette affaire parce que le comportement illégal d’Amazon a étouffé la concurrence dans une grande partie de l’économie en ligne », a déclaré John Newman, directeur adjoint du Bureau de la concurrence de la FTC, dans un communiqué. « Amazon est un monopole qui utilise son pouvoir pour augmenter les prix des acheteurs américains et facturer des frais exorbitants à des centaines de milliers de vendeurs en ligne. »

La plainte porte sur des pratiques anticoncurrentielles présumées dans deux domaines distincts, le marché au service des consommateurs en ligne et le marché des services de marché en ligne destinés aux vendeurs. Les consommateurs et les vendeurs subissent un préjudice, selon la poursuite, tout cela au profit d’Amazon. Les procureurs généraux de New York, du Connecticut, de Pennsylvanie, du Delaware, du Main, du Maryland, du Massachusets et du Michigan faisaient partie de ceux qui ont signé. sur la plainte.

Du côté des vendeurs, la plainte affirme qu’Amazon se livre à un certain nombre de pratiques anticoncurrentielles telles que des mesures anti-remises qui dissuadent les vendeurs de proposer des produits inférieurs sur les marchés non-Amazon et faire pression sur les vendeurs pour qu’ils utilisent le service de traitement des commandes d’Amazon afin d’obtenir l’éligibilité « Prime » pour ses produits. La poursuite affirme que ces tactiques ont soulevé des coûts pour les vendeurs et une capacité limitée des concurrents à concurrencer équitablement le géant. Amazon représentait 39,5 % du marché américain du commerce électronique l’année dernière selon Renseignement d’initié.

« Dans un monde compétitif, la décision d’Amazon d’augmenter les prix et de dégrader les services créerait une ouverture permettant à ses concurrents actuels et potentiels d’attirer des affaires, de prendre de l’ampleur et de se développer », indique la plainte. « Mais Amazon s’est engagé dans une stratégie monopolistique illégale pour fermer cette possibilité. »

Plus précisément, le plaintes Amazon utilise un système « sophistiquéd réseau de surveillance des robots d’exploration du Web »pour surveiller les signes sur le Web de produits à des prix inférieurs à ceux ils sont répertoriés sur Amazon. Selon la plainte, les vendeurs qui tentent d’éviter la colère d’Amazon gonfleront les prix des produits sur d’autres sites pour s’assurer qu’ils ne descendent pas en dessous du prix indiqué. sur Amazon ou tout simplement éviter de proposer des produits sur d’autres plateformes. Ceux les prix de vente gonflés, affirme la FTC, finissent par devenir un « prix plancher » partout autre. Ainsi, les tactiques utilisées pour prétendument intimider les vendeurs Amazon pourraient en réalité conduire à une augmentation prix pour les consommateurs, pas seulement sur Amazon mais sur le Web.

La plainte se poursuit décrire façons de lequel L’abonnement annuel Prime d’Amazon de 140 $, introduit pour la première fois en 2005, peut également inciter consommateurs continuer faire des achats sur Amazon même s’ils pourraient potentiellement trouver de meilleures offres ailleurs. Un ancien employé d’Amazon cité dans la plainte le souligne explicitement.

« Il [Prime] il s’agissait vraiment de changer la mentalité des gens pour qu’ils ne fassent plus leurs achats ailleurs », a déclaré l’ancien employé.

Les consommateurs souffrent également de l’extraction par Amazon d’« énormes rentes de monopole », affirme la poursuite, même si cette extraction n’est pas immédiatement évidente pour les clients d’Amazon. La FTC affirme que les pratiques monopolistiques d’Amazon ont dégradé l’expérience du consommateur en remplissant les résultats de recherche organiques de publicités ennuyeuses dégradant la plateforme. Pire encore, la poursuite affirme qu’Amazon biaise ses résultats de recherche en faveur de privilégier ses propres articles de marque Amazon en interne par rapport à de meilleures options tierces.

« Les vendeurs paient », la plainte dit concernant le produit annonces. «Les acheteurs obtiennent des résultats de recherche de moindre qualité pour des produits plus chers. Seul Amazon gagne.

Il va sans dire qu’Amazon nie que la FTC qualifie son activité de monopole vorace. Au lieu de cela, l’entreprise a riposté déclaration publiqueaccusant la FTC de s’être « radicalement éloignée de sa mission de protection des consommateurs ».

« Les pratiques contestées par la FTC ont contribué à stimuler la concurrence et l’innovation dans le secteur de la vente au détail, et ont produit un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus rapides pour les clients d’Amazon, ainsi que de plus grandes opportunités pour les nombreuses entreprises qui vendent dans le magasin d’Amazon », a déclaré Amazon. David Zapolsky, vice-président principal des politiques publiques mondiales et avocat général, a déclaré. « Si la FTC obtient ce qu’elle veut, le résultat serait un choix de produits réduit, des prix plus élevés, des livraisons plus lentes pour les consommateurs et des options réduites pour les petites entreprises – à l’opposé de ce pour quoi la loi antitrust est conçue. »

Amazon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.

La FTC et ses procureurs généraux d’État appellent les tribunaux à émettre une injonction permanente qui impose des limites au comportement anticoncurrentiel perçu de l’entreprise et à « libérer le contrôle monopolistique d’Amazon pour restaurer la concurrence ». Cette affaire représente le plus grand test à ce jour pour le Les autorités antitrust ouvertement agressives de l’administration Biden. Cela aura probablement également une signification particulièrement particulière pour la présidente Khan, qui s’est fait un nom en 2017 avec un article du Yale Law Journal intitulé Le paradoxe antitrust d’Amazon. Les observations contenues dans cet article se sont révélées prémonitoires.

« Amazon exploite désormais son pouvoir de monopole pour s’enrichir tout en augmentant les prix et en dégradant le service pour les dizaines de millions de familles américaines qui font leurs achats sur sa plateforme et les centaines de milliers d’entreprises qui comptent sur Amazon pour les atteindre », a déclaré Khan dans un communiqué. déclaration. « Le procès d’aujourd’hui vise à demander des comptes à Amazon pour ces pratiques monopolistiques et à restaurer la promesse perdue d’une concurrence libre et équitable. »

Mise à jour à 16 h 20 HNE : ajout de détails sur la plainte FTC.