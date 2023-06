La FTC poursuit Amazon pour avoir «trompé» les clients dans les abonnements Prime

Amazon est poursuivi par la Federal Trade Commission pour avoir inscrit des clients à des abonnements Prime sans leur consentement. Dans un plainte déposée mercredi, l’agence a également accusé l’entreprise de saper le processus d’annulation pour les consommateurs. La nouvelle fait suite à l’annonce par le géant du commerce électronique de son événement de vente Prime Day de juillet.

Selon le dossier, Amazon a utilisé une tactique appelée « modèles sombres » pour contraindre des millions de consommateurs à s’inscrire à des abonnements Prime à paiement automatique. La plainte de la FTC indique que la société ne communique pas suffisamment le coût mensuel de l’adhésion. De plus, la poursuite cite des chefs d’entreprise d’Amazon qui auraient renversé des modifications de l’interface utilisateur qui réduiraient les inscriptions non consensuelles.

Lina Khan, chef de la FTC pris sur Twitter et a déclaré qu’Amazon avait délibérément œuvré pour bâcler les annulations d’abonnements, « analogisant en interne le processus d’annulation à l’histoire épique d’une guerre brutale » en l’appelant « Iliad Flow ». Bien que la FTC ait reconnu que le détaillant avait apporté des ajustements importants à ses procédures d’annulation pour certains abonnés peu de temps avant le dépôt de la plainte, l’agence affirme que la société a violé la loi FTC et la loi sur le rétablissement de la confiance des acheteurs en ligne.

Khan a également exhorté le public à soumettre des commentaires sur la règle « cliquer pour annuler » proposée par la FTC, qui obligerait les entreprises à rendre rapide et facile l’annulation des abonnements renouvelés automatiquement.

Amazon a publié une déclaration en réponse au dépôt, réfutant les affirmations de l’agence.

« Les affirmations de la FTC sont fausses sur les faits et la loi. La vérité est que les clients aiment Prime, et par conception, nous indiquons clairement et simplement aux clients qu’ils peuvent à la fois s’inscrire ou annuler leur abonnement Prime », a déclaré un porte-parole d’Amazon à CNET dans une déclaration envoyée par courriel. « Nous trouvons également inquiétant que la FTC ait annoncé cette poursuite sans nous en informer, au milieu de nos discussions avec les membres du personnel de la FTC pour s’assurer qu’ils comprennent les faits, le contexte et les questions juridiques, et avant que nous ayons pu avoir un dialogue avec les commissaires eux-mêmes avant d’intenter une action en justice. »