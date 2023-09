La FTC poursuit Amazon et accuse l’entreprise de maintenir illégalement un pouvoir de monopole

La Federal Trade Commission et 17 procureurs généraux d’État ont intenté une action en justice contre Amazon mardi, accusant l’entreprise de maintenir illégalement son pouvoir de monopole « pour gonfler les prix, dégrader la qualité et étouffer l’innovation pour les consommateurs et les entreprises ».

La grande entreprise technologique aurait déployé des tactiques commerciales illégales « pour empêcher ses concurrents et ses vendeurs de baisser les prix, de dégrader la qualité pour les acheteurs, de surfacturer les vendeurs, d’étouffer l’innovation et d’empêcher ses rivaux de concurrencer équitablement Amazon », selon la FTC. dit dans un rapport.

La taille même d’Amazon ne constitue pas une violation de la loi, a déclaré la FTC. La plainte de l’agence porte plutôt sur un ensemble de « projets de grande envergure » qui impactent des centaines de milliards de dollars de ventes chaque année et des centaines de millions d’acheteurs.

Philippe Lopez/AFP via Getty Images, FILE

« Notre plainte expose comment Amazon a utilisé un ensemble de tactiques punitives et coercitives pour maintenir illégalement ses monopoles », a déclaré la présidente de la FTC, Lina Khan, dans un communiqué. « Le procès d’aujourd’hui vise à demander des comptes à Amazon pour ces pratiques monopolistiques et à restaurer la promesse perdue d’une concurrence libre et équitable. »

Dans un communiqué, Amazon a réfuté ces allégations, affirmant que les pratiques en cause avaient contribué à alimenter l’innovation plutôt qu’à l’étouffer.

« Le procès d’aujourd’hui montre clairement que la FTC s’est radicalement éloignée de sa mission de protection des consommateurs et de la concurrence », a déclaré Amazon. dit. « Les pratiques contestées par la FTC ont contribué à stimuler la concurrence et l’innovation dans le secteur de la vente au détail et ont produit un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus rapides pour les clients d’Amazon et de plus grandes opportunités pour les nombreuses entreprises qui vendent dans les magasins Amazon. »

« La poursuite intentée aujourd’hui par la FTC est erronée sur le plan des faits et du droit, et nous sommes impatients de présenter cette affaire devant les tribunaux », a ajouté la société.

Le procès de la FTC se concentre sur des pratiques présumées entreprises par Amazon qui, selon l’agence, entraînent une hausse des prix pour les consommateurs.

Par exemple, Amazon punirait les vendeurs de sa plateforme qui proposent des produits à des tarifs réduits ailleurs en ligne. En plaçant ces vendeurs dans une position inférieure dans les résultats de recherche des clients potentiels, Amazon peut les rendre « effectivement invisibles », a déclaré la FTC.

Ralph Freso/Reuters, DOSSIER

En outre, la société aurait subordonné l’éligibilité des produits à la disponibilité sur Prime aux fournisseurs utilisant le service de traitement des commandes coûteux d’Amazon, a déclaré la FTC. « Cette coercition illégale a à son tour limité la capacité des concurrents à rivaliser efficacement avec Amazon », a ajouté la FTC.

L’annonce de mardi fait suite à un procès intenté par la FTC contre Amazon en juin, accusant l’entreprise d’utiliser des tactiques trompeuses dans un effort de plusieurs années pour inciter des millions de clients à s’inscrire à son service d’abonnement Prime.

Dans une déclaration fournie à ABC News en juin, Amazon a qualifié les affirmations de la FTC de « fausses sur le plan des faits et de la loi. La vérité est que les clients adorent Prime, et de par notre conception, nous permettons aux clients de s’inscrire ou d’annuler de manière claire et simple. leur adhésion Prime.