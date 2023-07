La FTC lance une campagne de répression contre les appels automatisés illégaux et le télémarketing

Les régulateurs américains ont lancé une campagne de répression à l’échelle nationale contre les entreprises inondant les consommateurs américains de milliards d’appels automatisés de télémarketing indésirables et illégaux.

L’action, connue sous le nom d’Operation Stop Scam Calls, a été annoncée mardi par la Federal Trade Commission et implique plus de 100 agences fédérales et étatiques d’application de la loi à travers le pays, ainsi que les procureurs généraux des 50 États et de Washington, DC.

En plus des télévendeurs, l’action ciblera les soi-disant fermes de consentement qui fournissent vos informations personnelles aux robots appelants tout en disant faussement que les consommateurs ont accepté de recevoir les appels. La répression vise également les fournisseurs de voix sur protocole Internet qui facilitent les appels automatisés illégaux, qui proviennent souvent de l’extérieur des États-Unis.

« Nous prenons des mesures contre ceux qui incitent les gens à donner un faux consentement pour recevoir ces appels et ceux qui rendent ces appels faciles et bon marché », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, dans un communiqué annonçant la répression.

La FTC a reçu plus de 1,8 million de plaintes concernant des appels automatisés en 2022, contre 3,4 millions l’année précédente. Plus de 2,5 millions de personnes se sont inscrites l’an dernier au Ne pas appeler le registre, qui permet aux consommateurs d’enregistrer leurs numéros auprès de la FTC pour faire savoir aux télévendeurs qu’ils ne doivent pas être appelés pour des sollicitations. En novembre, le registre contenait plus de 246 millions de numéros de téléphone.

La FTC a déclaré avoir intenté 167 poursuites contre des robots appelants illégaux et des contrevenants au registre des numéros de téléphone exclus, les accusés étant condamnés à payer plus de 2 milliards de dollars.

L’une de ces cibles de la FTC est Fluent, une société de médias basée à New York qui aurait exploité une ferme de consentement qui a attiré les consommateurs vers ses sites Web avec la promesse d’entretiens d’embauche et de cartes-cadeaux Walmart de 1 000 $. Au lieu de fournir l’opportunité d’emploi ou la récompense promise, les sites Web ont trompé les consommateurs avec leurs informations personnelles et leur « consentement » à recevoir des appels automatisés, qu’ils ont ensuite vendus à des spécialistes du marketing tiers, a déclaré la FTC.

Fluent a utilisé ces tactiques pour obtenir et vendre plus de 620 millions de pistes de télémarketing entre janvier 2018 et décembre 2019, a déclaré la FTC. Fluent risque une amende de 2,5 millions de dollars et une interdiction d’activité d’appel automatisé dans le cadre d’un règlement proposé.

Fluent n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pour obtenir des conseils sur la réduction des appels automatisés, découvrez comment bloquer les appelants inconnus sur iPhone et comment configurer la fonction d’écran d’appel de Google.