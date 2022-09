La FTC examine l’acquisition de One Medical par Amazon pour 3,9 milliards de dollars

La Federal Trade Commission enquête Acquisition par Amazon pour 3,9 milliards de dollars du fournisseur de soins primaires One Medical.

Selon un dépôt auprès de la Commission de Sécurité et d’EchangesOne Medical parent 1Life Healthcare et Amazon ont tous deux reçu des demandes de la FTC pour plus d’informations concernant l’accord le 2 septembre. L’acquisition prévue a été annoncée pour la première fois fin juillet.

Dans le dossier, 1Life a déclaré que les deux sociétés prévoyaient de “répondre rapidement à la deuxième demande et de continuer à travailler en coopération avec la FTC dans son examen de la fusion”. Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LA GRANDE TENDANCE

Ce n’est pas le seul accord de l’entreprise potentiellement bloqué par la FTC. Le régulateur aussi aurait commencé à examiner L’acquisition prévue par Amazon du robot aspirateur iRobot à la fin de la semaine dernière. L’année dernière, le géant de la technologie et de la vente au détail avait sans succès a demandé la destitution de la présidente de la FTC, Lina Khan des enquêtes antitrust sur l’entreprise, citant ses précédentes critiques d’Amazon et d’autres entreprises technologiques.

Fin août, Amazon l’a révélé fermerait son service de télésanté Amazon Care destiné aux employeurs. Neil Lindsay, vice-président senior d’Amazon Health Services, a déclaré dans une note interne qu’il ne s’agissait pas “d’une offre suffisamment complète pour les grandes entreprises clientes que nous ciblions et qu’elle n’allait pas fonctionner à long terme”.

Mais Amazon a encore un certain nombre d’initiatives dans le domaine des soins de santé et des technologies de la santé. Il a lancé Amazon Pharmacy après avoir acheté la pharmacie numérique PillPack il y a plusieurs années.

L’entreprise a également utilisé ses assistant virtuel Alexa pour les soins et l’assistance aux seniors dans le cadre de son service d’abonnement Alexa Together. Alexa est également disponible pour les résidences pour personnes âgées et les systèmes de santé.

Amazon est également en concurrence avec Apple et Fitbit dans le espace wearables avec sa gamme d’appareils de suivi de fitness Halo.