Facebook fait face à ce qui pourrait être la plus grande menace pour son pouvoir et sa domination sur le marché à l’heure actuelle, après que la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis et un consortium de 48 procureurs généraux des États et des territoires ont intenté des poursuites doubles auprès d’un tribunal fédéral américain. Les poursuites historiques visent à obtenir une injonction aux prises de contrôle historiques de Facebook et à la propriété actuelle d’Instagram et de WhatsApp, qui sont tous deux, à eux seuls, des outils Internet massivement puissants. Les poursuites engagent le gouvernement américain à demander à Facebook de se dessaisir de ses actifs, et même de démanteler complètement l’entreprise de sa forme actuelle, si nécessaire. Le cas d’espèce est la pure puissance de Facebook et la nature de ses rachats, qui, selon la FTC, est un cas clair de la société excluant des concurrents potentiels avant même qu’ils ne puissent devenir un défi pour la position de Facebook sur le marché.

Une déclaration du procès de la FTC déclare: « Depuis le renversement de MySpace, son premier rival, et son monopole, Facebook s’est tourné vers la défense par des moyens anticoncurrentiels. Après avoir identifié deux menaces concurrentielles importantes pesant sur sa position dominante – Instagram et WhatsApp – Facebook a décidé d’étouffer ces menaces. en achetant les entreprises, reflétant le point de vue du PDG Mark Zuckerberg, exprimé dans un e-mail de 2008, selon lequel «il vaut mieux acheter que concurrencer». mettre en évidence les informations des données collectées pour indiquer que, bien qu’Instagram reste dominant et continue de développer ses utilisateurs, la principale application Facebook a perdu les utilisateurs et l’intérêt des utilisateurs, montrant ainsi clairement l’étouffement intentionnel de Facebook d’un marché ouvert où les utilisateurs peuvent choisir leurs produits, à volonté.

La FTC affirme en outre que le groupe Facebook de Zuckerberg, après avoir acheté WhatsApp dans le cadre d’un accord record de 19 milliards de dollars en 2014, a choisi de limiter la croissance du service et de le maintenir collé à un service de messagerie, au lieu de lui permettre de devenir son propre service de médias sociaux – – quelque chose qui a pu rivaliser avec la position de Facebook sur le marché. « Les actions de Facebook pour enraciner et maintenir son monopole privent les consommateurs des avantages de la concurrence. Notre objectif est de faire reculer le comportement anticoncurrentiel de Facebook et de restaurer la concurrence afin que l’innovation et la libre concurrence puissent prospérer », a ajouté Ian Conner, directeur du Bureau de la concurrence de la FTC.

Parallèlement au procès de la FTC, une coalition de procureurs généraux de l’État dirigée par le procureur général de l’État de New York, Letitia James, a lancé une poursuite similaire contre le groupe Facebook, alléguant que Facebook a déployé ce qu’il appelle une stratégie «acheter ou enterrer» pour annuler brutalement toute concurrence sur le marché. «Facebook a maintenu Instagram et WhatsApp en tant que marques indépendantes pour combler le vide, afin qu’elles ne soient pas remplacées par une autre application susceptible d’éroder la domination de Facebook», affirme le deuxième procès.

En réponse à ces allégations, Jennifer Newstead, vice-présidente et avocate générale de Facebook, a déclaré: « Le gouvernement veut maintenant une refonte, envoyant un avertissement effrayant aux entreprises américaines qu’aucune vente n’est jamais définitive. Les gens et les petites entreprises ne le font pas. choisissent d’utiliser les services et la publicité gratuits de Facebook parce qu’ils le doivent, ils les utilisent parce que nos applications et nos services offrent le plus de valeur. Nous allons défendre vigoureusement la capacité des gens à continuer à faire ce choix. «

Alors que les poursuites jumelles constituent la menace la plus imminente de Facebook, car cela signifie la décision la plus formelle des représentants du gouvernement américain de démanteler l’entreprise, le récit général de Facebook nécessitant une surveillance et une modération importantes s’est poursuivi lors de nombreuses audiences antitrust au Congrès américain. Facebook, sur cette note, a régulièrement continué à intégrer Instagram, WhatsApp et deux de ses propres applications, Facebook et Messenger, dans une base technologique étroitement soudée. Il a également tenté de tisser un récit des menaces de la part de concurrents étrangers, affirmant que, même s’il accueille favorablement la réglementation gouvernementale, les soumettre à des clauses sévères pourrait permettre aux concurrents chinois de s’enfuir avec des avantages dominants sur le marché.

Cette décision marque la troisième opération antitrust massive du gouvernement américain contre les grandes entreprises technologiques. La première société soumise à cela a été Microsoft de Bill Gates au début des années 2000, suivie par Google face à un procès anti-trust similaire lié à sa domination dans la recherche plus tôt cette année. À l’avenir, les avocats plaidants au nom de la FTC et des États plaignants devront prouver au tribunal comment les rachats de Facebook ont ​​gravement nui au marché, aux entreprises, aux particuliers et aux choix des consommateurs, justifiant ainsi une décision aussi radicale que de démanteler l’une des plus grandes entreprises du monde en évaluation de marché.

Avec les consommateurs, Facebook fait également face à des allégations selon lesquelles ses actions ont nui aux annonceurs, les laissant sans autre alternative que de se conformer aux termes et conditions de Facebook pour atteindre les consommateurs. Les poursuites indiquent également que Facebook s’est également avéré brutal sur le marché en essayant d’abord d’inciter des sociétés de technologie tierces à utiliser ses services, puis en les éliminant de la portée de Facebook lorsqu’ils considéraient qu’un service constituait une menace sérieuse. à leurs propres services. Son collègue géant de la technologie Amazon fait également face à des allégations similaires en ce qui concerne la façon dont il a traité ses centaines de milliers de vendeurs de détail cherchant à opérer sur sa plate-forme.