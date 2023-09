La FTC et 17 États poursuivent Amazon pour des accusations antitrust

La FTC et les États ont allégué qu’Amazon obligeait les vendeurs à payer des frais d’exécution et de publicité élevés pour commercialiser leurs produits sur le site, sans avoir d’autre choix « que de compter sur Amazon pour rester en affaires ». Ces tactiques ont dégradé l’expérience d’achat sur Amazon en inondant les résultats de recherche de « publicités payantes » qui orientent les acheteurs vers des produits plus chers et moins pertinents, a déclaré Khan.

L’agence a présenté une stratégie à deux volets par laquelle Amazon « maintient illégalement » son pouvoir de monopole. Elle a souligné les soi-disant mesures anti-remises que l’entreprise utilise pour punir les vendeurs et dissuader les autres détaillants en ligne d’offrir des prix plus bas et plus compétitifs qu’Amazon, ce qui se traduit par le maintien de prix plus élevés pour les produits sur Internet, a indiqué la FTC.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​s’exprime lors du sommet DealBook du New York Times dans la salle Appel du Jazz At Lincoln Center le 30 novembre 2022 à New York.

« Le résultat ici est qu’Amazon est un monopole et qu’il exploite ses monopoles de manière à ce que les acheteurs et les vendeurs paient davantage pour un service de moins bonne qualité », a déclaré Khan lors du briefing. « Dans un monde compétitif, un monopole augmentant les prix et dégradant le service créerait une ouverture permettant à ses rivaux actuels et potentiels d’entrer, d’attirer des affaires, de se développer et d’être compétitifs, mais la stratégie monopolistique illégale d’Amazon a fermé cette possibilité, et le public paie directement. par conséquent. »

David Zapolsky, avocat général d’Amazon et vice-président senior des politiques publiques mondiales, a déclaré dans un communiqué que la plainte de la FTC était « erronée sur le plan des faits et de la loi ».

« Les pratiques contestées par la FTC ont contribué à stimuler la concurrence et l’innovation dans le secteur de la vente au détail, et ont produit un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus rapides pour les clients d’Amazon, ainsi que de plus grandes opportunités pour les nombreuses entreprises qui vendent dans les magasins Amazon », a déclaré Zapolsky. dit. « Si la FTC obtient ce qu’elle veut, le résultat serait un choix de produits réduit, des prix plus élevés, des livraisons plus lentes pour les consommateurs et des options réduites pour les petites entreprises, à l’opposé de ce pour quoi la loi antitrust est conçue. »

Dans son annonce, la FTC n’a pas présenté de solutions potentielles telles qu’une scission ou des cessions, affirmant qu’elle cherchait principalement à tenir Amazon pour responsable. Dans la plainte, la FTC et les États ont demandé au tribunal d’empêcher Amazon de poursuivre le comportement illégal présumé et d’ordonner des « mesures structurelles » dans la mesure nécessaire pour résoudre le préjudice. Les mesures d’allègement structurel ont tendance à faire référence à des solutions telles que des dissolutions et des désinvestissements, qui modifient l’entreprise elle-même, plutôt que de simplement lui ordonner de mettre fin à un certain comportement.

Souvent, dans les affaires antitrust, un juge décidera en premier si une entreprise est responsable des violations présumées. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’une procédure distincte aura lieu pour déterminer les réparations appropriées, en cas de conclusion de responsabilité.

Le procès est une étape majeure pour Khan, qui s’est fait connaître grâce à sa note du Yale Law Journal de 2017, «Le paradoxe antitrust d’Amazon» Khan a fait valoir dans l’article que le cadre antitrust en vigueur à l’époque ne parvenait pas à saisir la véritable étendue de la domination d’Amazon et les dommages potentiels à la concurrence. Grâce à son travail à la FTC, Khan a cherché à réinitialiser ce cadre et à repousser les limites de l’antitrust. le droit à travers des batailles juridiques risquées.