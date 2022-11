La FTC est “probable” de contester l’accord Activision de 68,7 milliards de dollars de Microsoft, selon un rapport

L’achat à succès de 68,7 milliards de dollars par Microsoft du fabricant de jeux Activision Blizzard pourrait être confronté à un nouvel obstacle réglementaire, avec un rapport de Politico indiquant que la Federal Trade Commission des États-Unis est “susceptible” de déposer une plainte antitrust contre l’accord.

L’histoire, qui a été publiée mercredi soir en citant des sources anonymes, a déclaré que les commissaires de la FTC n’avaient pas encore voté sur s’il faut intenter une action contre Microsoft. Mais, ajoute la publication, le personnel de la FTC est “sceptique” quant aux revendications de chaque entreprise concernant les avantages de l’accord. Une enquête l’accord serait en cours.

La FTC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole de Microsoft a déclaré que la société était “prête à répondre aux préoccupations des régulateurs”. Microsoft a dit au passé qu’il croit l’accord sera approuvé tant aux États-Unis qu’à l’étranger. Un porte-parole d’Activision a défendu l’accord, affirmant dans un communiqué qu’il “bénéficierait aux joueurs et à l’industrie américaine du jeu, d’autant plus que nous sommes confrontés à une concurrence de plus en plus féroce de l’étranger”.

Si la FTC conteste finalement l’accord de Microsoft, ce sera la plus grande initiative prise par l’administration du président Joe Biden contre l’industrie technologique. La présidente de la FTC, Lina Kahn, exprime depuis longtemps son intérêt pour freiner les plus grandes entreprises de la technologiequi sont devenus parmi les plus grands et le plus apprécié de la planète. Et elle n’est pas seule.

Les régulateurs et les législateurs du monde entier ont de plus en plus scruté le monde de la technologie, à la suite d’une série de vie privée et scandales politiques sur Facebook et Google en particulier. Amazon a également été ciblé comme l’un des les plus grands détaillants du mondetandis qu’Apple a été critiqué pour le pouvoir qu’il exerce sur plus d’un milliard d’iPhones activement utilisés.

Microsoft a largement évité l’examen ces derniers temps, malgré un juge américain célèbre le déclarant monopoliste il y a deux décennies. Les dirigeants de l’entreprise ont passé l’année dernière à discuter de l’accord avec Activision avec régulateurs du monde entier, qui ont reçu des inquiétudes de la part de concurrents y compris la division PlayStation de Sony.

Même si la FTC conteste finalement l’accord de Microsoft, elle pourrait ne pas gagner devant les tribunaux. Michael Pachter, analyste de longue date de l’industrie du jeu vidéo, de Wedbush Securities, a répondu à l’histoire en disant qu’il s’attend à ce que le régulateur soit “écrasé au tribunal” et qu’il conclura probablement un accord avec Microsoft ” pour maintenir le statu quo “.