La FTC envoie des chèques aux emprunteurs étudiants escroqués dans des escroqueries

Srdjanpav | E+ | Getty Images

La Federal Trade Commission a annoncé cette semaine qu’elle enverrait des milliers de chèques totalisant plus de 822 000 $ aux étudiants emprunteurs qui ont perdu de l’argent dans une escroquerie d’allégement de la dette. Plus de 14 500 consommateurs qui ont versé de l’argent à une entreprise qui opérait sous le nom de Student Advocates recevront un chèque, qu’ils devront encaisser dans les 90 jours suivant sa réception, selon la FTC. La FTC a porté plainte contre Student Advocates en septembre 2019, alléguant que la société facturait des frais initiaux illégaux et avait menti aux emprunteurs, affirmant que leur argent irait à leurs prêts. Les clients ont également été orientés vers des prêts à taux d’intérêt élevés et ont faussement promis des paiements inférieurs et, dans certains cas, l’élimination de la dette. “Aucun des fonds collectés par les accusés n’a été versé pour les prêts étudiants aux consommateurs”, a déclaré la FTC. a dit dans un communiqué jeudi. Les responsables de Student Advocates n’ont pas répondu à une demande de commentaire faite par CNBC via LinkedIn. En savoir plus sur les finances personnelles :

75% des familles ne connaissent pas de date clé pour obtenir une aide financière

L’inflation fait grimper les frais de scolarité à l’université

Seriez-vous inclus dans la remise de prêt étudiant ?

Drapeaux rouges : frais initiaux, promesses de résultats « immédiats »

Il y a plus de 44 millions d’emprunteurs étudiants aux États-Unis, et le solde total des prêts impayés du pays est supérieur à 1,7 billion de dollars. Le solde moyen des prêts étudiants est d’environ 30 000 $, contre 10 000 $ au début des années 1990, avec de nombreux emprunteurs devant 100 000 $ ou plus. Les problèmes de remboursement sont fréquents. Pour les fraudeurs, c’est une opportunité d’escroquerie, disent les défenseurs des consommateurs. Les escrocs promettent de plus en plus aux emprunteurs l’annulation de la dette étudiante et des paiements inférieurs. Ils demandent souvent des frais initiaux allant jusqu’à des milliers de dollars pour ce “service”, qui est illégal, selon les défenseurs des consommateurs. “La loi de 1996 sur les organisations de réparation de crédit interdit de facturer des frais initiaux pour la réparation de crédit, tels que l’annulation de prêt étudiant, la consolidation de prêt étudiant et le changement de plan de remboursement”, a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz. Ne répondez jamais aux demandes de partage de votre carte d’étudiant fédérale, sauf de la part de votre service ou du gouvernement, a déclaré Kantrowitz.

Méfiez-vous également de toute promesse d’annulation “immédiate” de votre dette étudiante, a-t-il ajouté. “Comme nous le savons tous, la remise de prêt n’est pas un processus aussi rapide”, a déclaré Kantrowitz, citant l’un des programmes les plus populaires – et les plus réels. “L’annulation des prêts de la fonction publique prend 10 ans.”

Recherchez des ressources légitimes pour obtenir de l’aide avec les prêts étudiants