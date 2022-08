La FTC envisage des règles sur la collecte et la vente des données personnelles des personnes

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a dit jeudi qu’il envisage de créer des règles concernant les entreprises qui tirent profit de la collecte et de la vente des données personnelles des personnes. La FTC appelle cette pratique la surveillance commerciale et le définit comme “l’activité de collecte, d’analyse et de profit des informations sur les personnes”.

“Les entreprises collectent désormais des données personnelles sur des individus à grande échelle et dans un éventail impressionnant de contextes”, a déclaré la présidente de la FTC, Lina M. Khan, dans un communiqué de presse.

La FTC envisage également d’établir de nouvelles règles concernant les pratiques laxistes en matière de sécurité des données qui mettent en danger les données personnelles des personnes. Les violations de données ont augmenté de 14% au premier trimestre de cette annéeet c’est après un nombre record de violations de données en 2021.

L’agence a déclaré qu’elle sollicitait l’avis du public pour savoir si ces nouvelles règles étaient justifiées. Les gens peuvent partager leurs réflexions sur le sujet lors d’un forum public virtuel devrait se tenir le 8 septembre de 11 h à 16 h 30 PT.

Les législateurs des deux côtés de l’allée conviennent que quelque chose doit être fait pour répondre aux problèmes de confidentialité. En juin, le bipartite Loi américaine sur la confidentialité et la protection des donnéesou ADPPA, a été présenté à la Chambre, mais les négociations sur le projet de loi sont depuis au point mort.

Certains démocrates considèrent l’action de la FTC comme une solution palliative pour garantir que certaines protections sont en place, tandis que les républicains pensent que le Congrès devrait répondre aux problèmes de confidentialité par le biais d’une législation comme l’ADPPA.

Lire la suite: La candidature du Congrès pour freiner les grandes technologies nécessite un coup de pouce sur la ligne d’arrivée

Dans Avril, Khan a fait pression pour de nouvelles règles de confidentialité et des limites sur les données que les entreprises peuvent collecter. Elle s’est demandé si les entreprises devraient être autorisées à collecter des données sur les consommateurs sans discernement tout en gardant la plupart des consommateurs dans l’ignorance de la manière dont leurs données sont utilisées.

“Je pense que nous devrions aborder les protections de la confidentialité et de la sécurité des données en tenant compte des limites substantielles plutôt que des simples protections procédurales, qui ont tendance à créer des exigences de processus tout en évitant des questions plus fondamentales quant à savoir si certains types de collecte et de traitement de données devraient être autorisés en premier lieu ” dit-elle à l’époque.

Pour en savoir plus sur la confidentialité et la sécurité, consultez combien coûte la criminalité sur Internet aux gens en 2021 et comment la lutte pour la confidentialité des données s’intensifie.