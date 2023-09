La FTC dit que les parents pourraient obtenir un remboursement sur leurs achats Fortnite

WASHINGTON-

Les parents américains dont les enfants ont acheté du matériel virtuel à leur insu sur le populaire jeu vidéo Fortnite pourraient bientôt pouvoir obtenir un remboursement.

Les régulateurs américains commencent à informer par courrier électronique plus de 37 millions de personnes qu’elles pourraient être éligibles à une indemnisation dans le cadre d’un règlement juridique avec le fabricant de Fortnite, Epic Games Inc.

La Federal Trade Commission a annoncé à la fin de l’année dernière qu’Epic Games paierait 520 millions de dollars de pénalités et de remboursements pour régler les plaintes concernant la vie privée des enfants et ses méthodes de paiement qui incitaient les joueurs à effectuer des achats involontaires.

Une partie de ces 520 millions de dollars consiste en 245 millions de dollars de remboursements aux clients, dans le cadre d’un règlement finalisé en mars.

Il est destiné à couvrir une partie des coûts des V-Bucks non désirés, de la monnaie du jeu ou d’objets virtuels tels que des tenues ou des caisses de butin de lama violet caricatural.

Les consommateurs ont jusqu’au 17 janvier pour soumettre une réclamation.

Epic Games avait également accepté de payer une amende de 275 millions de dollars pour avoir collecté des informations personnelles sur des joueurs Fortnite de moins de 13 ans sans en informer leurs parents ni obtenir leur consentement. Il s’agit de la plus lourde sanction jamais imposée pour avoir enfreint une règle de la FTC.

Selon la FTC, les personnes éligibles au remboursement incluent les utilisateurs de Fortnite facturés dans la monnaie du jeu pour des articles dont ils ne voulaient pas entre janvier 2017 et septembre 2022 ; ceux dont l’enfant a débité sa carte de crédit à son insu entre janvier 2017 et novembre 2018 ; et ceux dont le compte a été verrouillé après s’être plaints auprès de leur société de carte de crédit de frais injustifiés.

Epic Games a déclaré après avoir réglé l’affaire en décembre qu’il mettrait en œuvre des garanties supplémentaires pour empêcher les achats involontaires. Dans une déclaration mise à jour mardi, il a renvoyé les gens vers la page de la FTC.