La FTC devrait gagner le procès de fusion entre Kroger et Albertsons

Alors que la juge de district américaine Adrienne Nelson réfléchit aux détails du procès de fusion entre la Federal Trade Commission et Kroger, Albertsons, qui fermé Mardi à Portland, dans l’Oregon, les analystes du marché ont donné leur avis, et cela ne semble pas prometteur pour les épiciers.

Actualités des supermarchés a contacté Eric Fruits, chercheur principal au Centre international de droit et d’économie, et David Balto, un avocat antitrust qui a été directeur de la politique du Bureau de la concurrence de la FTC entre 1998 et 2001, et tous deux pensent qu’une injonction sur la fusion de 24,6 milliards de dollars est susceptible de se produire.

« Je pense que la FTC a présenté des arguments convaincants et que les preuves sont accablantes, selon moi, pour montrer que ces entreprises [Kroger and Albertsons] « Les deux entreprises sont des concurrents très importants et la concurrence profite aux consommateurs », a déclaré Balto. « L’élément le plus fort de l’argumentation de la FTC est probablement la question de savoir si C&S pourrait d’une manière ou d’une autre remplacer cette entreprise. [Kroger-Albertsons] rivalité. À cet égard, [the defendants’] « L’affaire a été remarquablement insuffisante. »

Le procès s’est centré sur la définition de la concurrence. La FTC a utilisé plusieurs exemples différents, mais a concentré son argumentation sur les grandes enseignes de distribution qui ont des milliers de références sous un même toit et sont considérées comme des magasins à guichet unique. Cela éliminerait les petits magasins comme Aldi, Trader Joe’s et les magasins à un dollar du sous-ensemble concurrentiel. Les avocats de Kroger et Albertsons ont répliqué en affirmant que le marché a changé et que pour survivre, les détaillants en alimentation doivent être suffisamment forts pour résister à des sociétés comme Amazon et Walmart.

Il a été judicieux de la part de la FTC d’utiliser Albuquerque, au Nouveau-Mexique, comme exemple de la manière dont la fusion pourrait éliminer la concurrence dans le secteur de l’épicerie dans une région, a noté Fruits.

« Kroger et Albertsons détiendraient une part assez substantielle de ce marché, et [the FTC] « J’ai insisté là-dessus à plusieurs reprises », a-t-il déclaré.

Selon Fruits, la FTC estime qu’elle n’a pas à démontrer une diminution ou une augmentation à grande échelle du comportement anticoncurrentiel, mais simplement à donner l’impression qu’il suffit de trouver un marché négativement impacté par la fusion.

« Quand on a des centaines de marchés, c’est une question de chiffres. Il est toujours facile d’en trouver un », a-t-il déclaré.

Balto a déclaré que l’insistance de Kroger et Albertsons sur le fait que le marché évolue est un point faible à souligner.

« La FTC se concentre toujours sur les personnes qui recherchent une expérience d’achat unique, et vous ne les trouverez pas chez Costco et Amazon », a-t-il déclaré. « De plus, je pense qu’il existe de très bonnes preuves que lorsqu’il s’agit de prendre des décisions en matière de prix… [stores like Kroger and Albertsons] « Nous nous surveillons vraiment attentivement les uns les autres et réagissons aux initiatives concurrentielles des autres. »

La décision finale du juge Nelson pourrait toutefois prendre un certain temps, selon Fruits.

« Elle a entendu trois semaines de témoignages, des témoignages très riches en données et en analyses statistiques. Tous ces facteurs laissent donc penser qu’il lui faudra probablement plusieurs semaines pour prendre une décision », a déclaré Fruits.

L’histoire pourrait également jouer un rôle dans la décision de Nelson d’accorder ou non l’injonction. Lorsque Albertsons a acquis Safeway en 2015, plusieurs magasins cédés ont été acquis par Haggen. Quelques mois plus tard, bon nombre de ces magasins ont été contraints de fermer.

« Je pense que la pierre tombale a été érigée lorsque la cession des Haggens a échoué », a déclaré Balto.

« Une fois la cession de Haggens échouée, je pense que la façon dont on envisage ces fusions de supermarchés a dû changer, car une cession importante est une entreprise beaucoup plus risquée que les agences ne l’avaient jamais imaginé. »

La fusion entre Kroger et Albertsons concerne 579 magasins, qui seront achetés par C&S Wholesale Grocers.

Tout ne dépend peut-être pas de l’issue de l’affaire fédérale à Portland. Balto et Fruits conviennent tous deux que si une injonction est accordée et que la fusion est bloquée, Kroger fera appel.