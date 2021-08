La FTC demande à certaines entreprises de fusionner à leurs risques et périls

La Federal Trade Commission a du mal à suivre un « raz de marée » de dossiers de fusion, disant à certaines entreprises de fusionner à leurs risques et périls même si l’agence n’a pas encore fini d’examiner leurs accords.

L’augmentation du nombre de dossiers « met à rude épreuve la capacité de l’agence à enquêter de manière rigoureuse sur les transactions avant les délais légaux », a écrit Holly Vedova, directrice par intérim du Bureau de la concurrence. article de blog Mardi.

Selon numéros de dépôt de fusion préliminaire rapporté par la FTC, les régulateurs ont reçu plus de 1 700 avis de pré-fusion Hart-Scott-Rodino au cours des six premiers mois de 2021. Les dépôts HSR sont requis pour les transactions de au moins 92 millions de dollars.

À titre de comparaison, les régulateurs ont vu un peu plus de 2 000 dépôts de HSR au cours de l’ensemble de 2020 (bien que les accords aient sensiblement ralenti au début de la pandémie). Pourtant, les dépôts HSR ont légèrement dépassé les 2 000 par an depuis l’exercice 2017, selon les données du gouvernement.

Selon la loi, les régulateurs disposent d’un délai déterminé pour examiner les dossiers préalables à la fusion avant que les parties ne concluent leurs accords. Les régulateurs peuvent émettre une soi-disant deuxième demande pour arrêter le processus et demander plus d’informations, mais après avoir reçu ces documents, ils disposent d’un délai défini pour examiner et choisir de bloquer ou non l’accord avant que les parties puissent à nouveau aller de l’avant.

Bien que le refus de bloquer une fusion ne compte pas comme un tampon ou n’empêche pas le régulateur de chercher à la dénouer à l’avenir, cela rassure souvent les entreprises pour qu’elles avancent dans le processus.

Mais en raison de ressources limitées, Vedova a déclaré qu’il existe certaines transactions sur lesquelles la FTC ne peut tout simplement pas enquêter pleinement dans le délai fixé par la loi. En conséquence, la FTC a commencé à envoyer des lettres aux parties dans de tels accords qui disent essentiellement que l’agence n’a pas terminé son examen mais ne peut plus retarder leur fusion, de sorte que les parties doivent procéder à leurs propres risques.

« En conséquence, même si les parties réalisent la transaction susmentionnée, la Commission peut toujours prendre d’autres mesures si l’intérêt public l’exige, ce qui peut inclure toutes les actions en justice disponibles et rechercher tous les recours appropriés », a déclaré un modèle de lettre à ces entreprises dit.

La nouvelle approche de la FTC créera probablement plus d’incertitude pour les entreprises dont les transactions restent à l’étude en dehors du calendrier standard.

La FTC partage la surveillance de l’examen des fusions HSR avec la Division antitrust du ministère de la Justice. Pourtant, les deux agences ont plaidé auprès des législateurs depuis des années pour obtenir plus de ressources pour faire face aux demandes plus importantes de leurs agences. Tous deux, par exemple, ont déposé au cours de l’année dernière d’importantes poursuites antitrust contre deux des plus grandes entreprises au monde : Facebook et Google.

Les examens de fusion peuvent souvent avoir préséance sur les cas d’inconduite au sein des agences en raison des délais serrés auxquels les régulateurs sont tenus par la loi pour les fusions et acquisitions. La nouvelle approche de la FTC pourrait donner au personnel plus d’espace pour travailler sur des cas de non-fusion alors même que l’agence est confrontée à une augmentation des dépôts HSR.

