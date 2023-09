La FTC déclare que Microsoft a divulgué ses propres plans Xbox

Les projets futurs de Microsoft pour sa plateforme de jeu Xbox ont été exposés dans les documents juridiques de la Federal Trade Commission (FTC) lundi soir. La FTC a affirmé mardi qu’elle n’était pas responsable de la publication du documentsqui a révélé le calendrier des consoles Xbox de Microsoft jusqu’en 2030.

Le La FTC a lancé une action en justice contre Microsoft en décembre, à la suite de l’acquisition par la société du fabricant de Call of Duty, Activision, affirmant que cela était injuste envers les autres fabricants de jeux en concurrence avec Xbox. « La FTC n’était pas responsable du téléchargement des projets de Microsoft concernant ses jeux et consoles sur le site Web du tribunal », a déclaré le porte-parole de la FTC, Douglas Farrar, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Gizmodo. Farrar a dit Actualités NBC« Microsoft était responsable de l’erreur lors du téléchargement de ces documents au tribunal. »

Malgré les affirmations de la FTC, les documents non expurgés ont supprimé les spéculations sur les plans commerciaux de Microsoft pour son futur matériel Xbox, révélant non seulement les nouvelles consoles mais également les dates et les prix des produits.

Microsoft a l’intention de se concentrer sur ses consoles de jeux comme base de son calendrier jusqu’en 2030, indiquent les documents, ajoutant qu’il prévoit de lancer une nouvelle manette Xbox et de travailler à une réduction de son impact sur la taxe carbone. Les documents divulgués ont révélé que Microsoft prévoyait de publier une Xbox Series S mise à jour appelée Sebile et une autre appelée Ellewood, cette dernière offrant aux joueurs « plus de stockage interne, une connexion Wi-Fi plus rapide, une consommation réduite et un contrôleur plus immersif ». Microsoft prévoit également de présenter une version actualisée de sa console Xbox Series X, avec le nom de code « Brooklin ». La console devrait sortir l’année prochaine et coûtera 499 $, selon les documents.

Les documents présentent en outre les informations de planification financière de Microsoft telles que les volumes de ventes projetés, les marges, le financement et les délais de lancement. Une section des gammes d’appareils de milieu de génération est incluse dans les documents, ce que Microsoft a précédemment nié avoir prévu. Phil Spencer, responsable des jeux chez Microsoft, a déclaré le mois dernier que la société n’avait pas l’intention de rafraîchir les Xbox Series X et S de milieu de génération, affirmant que la société se concentrait uniquement sur le matériel actuel du système.

« Je pense vraiment que lorsque nous faisons du matériel, il devrait avoir une raison d’exister qui soit manifestement différente de ce qui l’a précédé », a déclaré Spencer dans un communiqué. IGN interview à la Gamescom 2023. «Dès que vous commencez à effectuer des actualisations de milieu de génération, vous avez un tas de problèmes devant les développeurs, sur quelle plate-forme ils ciblent. Et cela commence à ressembler beaucoup plus à un PC », a-t-il déclaré dans une interview séparée avec Eurogamer.

Les documents divulgués comprennent également des courriels discutant des projets potentiels de Microsoft d’acquérir Nintendo. Spencer a écrit dans un article de 2020 e-mail: « Nintendo est LE principal atout pour nous dans le domaine du jeu vidéo » et que « acquérir Nintendo serait un moment de carrière et je crois honnêtement que c’est une bonne décision pour les deux sociétés » Le bord signalé. « J’ai eu de nombreuses conversations avec le LT de Nintendo au sujet d’une collaboration plus étroite et j’ai l’impression que si une entreprise américaine avait une chance avec Nintendo, nous sommes probablement dans la meilleure position », a ajouté Spencer.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo et le tribunal de district américain a depuis supprimé tous les documents de l’affaire FTC contre Microsoft.

