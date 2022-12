La FTC de Lina Khan se bat avec Microsoft au sujet de l’accord avec Activision Blizzard

La Federal Trade Commission (FTC) poursuit pour bloquer l’acquisition massive de 69 milliards de dollars par Microsoft du géant du jeu vidéo Activision Blizzard, affirmant que cela nuira à la concurrence sur le marché des jeux.

Cette décision est la plus importante jamais prise par la présidente de la FTC, Lina Khan, contre une grande entreprise de technologie au cours de son mandat d’un an et demi. Depuis la nomination surprise de Khan à la présidence de l’agence de protection des consommateurs et de la concurrence en juin 2021, beaucoup ont attendu de voir quelle fusion Big Tech Khan irait, estimant qu’il ne s’agissait pas de savoir si elle bloquerait une fusion mais quand et laquelle.

L’accord sera surveillé de près par les entreprises de médias et de technologie qui aimeraient recruter des acteurs plus petits, mais se demandent à quel point l’administration Biden serait agressive à propos de cette méga-fusion. Le ministère de la Justice de Biden a déjà arrêté une fusion beaucoup plus petite cet automne, en poursuivant avec succès pour empêcher l’éditeur de livres Random House d’acheter son rival Simon & Schuster.

Microsoft a réussi à éviter la plupart des examens et des critiques que ses pairs Big Tech ont endurés au cours des dernières années, et il y avait un sentiment qu’il avait déjà son grand compte et appris sa leçon à la fin des années 90 et au début des années 2000, quand une action en justice antitrust du ministère de la Justice a failli faire éclater l’entreprise. Ensuite, Microsoft a décidé de faire la plus grosse acquisition de son histoire ainsi que de l’histoire du jeu en général et est devenu impossible à ignorer.

La poursuite de la FTC note que Microsoft a l’habitude d’acheter des sociétés de jeux et de rendre certains de leurs titres exclusifs aux plates-formes de Microsoft, notamment la console Xbox et Game Pass, son service de streaming par abonnement à des jeux. Il fait valoir qu’Activision fabrique certains des jeux les plus populaires au monde et que Microsoft pourrait les rendre plus chers ou plus difficiles, voire impossibles, à jouer sur les plates-formes concurrentes.

“Microsoft a déjà montré qu’il peut et va retenir le contenu de ses rivaux de jeu”, a déclaré Holly Vedova, directrice du bureau de la concurrence de l’agence, dans un communiqué. “Aujourd’hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d’un studio de jeux indépendant de premier plan et de l’utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et à croissance rapide.”

Pour sa part, Microsoft affirme que l’acquisition améliorera la concurrence et sera formidable pour les consommateurs, une ligne que son président, Brad Smith, a répétée aujourd’hui en réponse au procès.

“Nous continuons de croire que notre accord pour acquérir Activision Blizzard élargira la concurrence et créera plus d’opportunités pour les joueurs et les développeurs de jeux”, a déclaré Smith. tweeté. Il ajoutée que Microsoft a tenté de faire des concessions à la FTC pour éviter un procès, que sa société a l’intention de combattre et croit gagner.

Smith et Microsoft ont de plus en plus parlé des diverses offres de paix qu’ils ont lancées pour apaiser Washington, la plupart centrées sur Call of Duty, la franchise de jeux à succès d’Activision. La société a déclaré à plusieurs reprises qu’elle continuerait à concéder sous licence Call of Duty à d’autres plates-formes, notamment Sony, qui possède également une console de jeu avec des licences de jeu exclusives. Et cette semaine, Microsoft a annoncé un plan pour amener Call of Duty sur les consoles Switch de Nintendo.

Microsoft a une logique de base en sa faveur en ce qui concerne Call of Duty : il serait extrêmement coûteux de couper une grande partie de la base d’utilisateurs du jeu après l’avoir acheté. C’est la même raison pour laquelle AT&T n’a pas empêché d’autres distributeurs de vendre des abonnements HBO lorsque la société de télécommunications possédait ce qu’on appelait autrefois WarnerMedia.

Mais dans le communiqué de presse annonçant le déménagement, la FTC s’est concentrée sur les antécédents de Microsoft avec Bethesda, un développeur de jeux qu’elle a acheté pour 7,5 milliards de dollars en 2021. “Microsoft a décidé de créer plusieurs des titres de Bethesda, notamment Champ d’étoiles et Chute rouge Exclusivités Microsoft malgré les assurances qu’elle avait données aux autorités antitrust européennes qu’elle n’avait aucune incitation à retenir les jeux des consoles concurrentes », a déclaré la FTC.

Ce n’est pas la seule bataille de la FTC avec les grandes technologies. L’agence a hérité puis relancé la poursuite antitrust de l’administration Trump contre Meta, puis a créé un nouveau combat avec la même société en essayant de bloquer l’acquisition par Meta d’un développeur de jeux de réalité virtuelle en juillet dernier (le procès a commencé jeudi). Mais alors que Khan est surtout connue pour ses critiques d’Amazon, la FTC n’a pris aucune mesure contre la fusion de 8,5 milliards de dollars d’Amazon avec MGM.

Compte tenu des ressources limitées de l’agence, Khan doit choisir ses batailles. Microsoft et une fusion de 69 milliards de dollars est presque une bataille aussi importante que possible.

Peter Kafka a contribué au reportage de cet article.