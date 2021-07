La FTC de Lina Khan fait un premier pas pour étendre l’application des lois antitrust

Un peu plus de deux semaines après avoir prêté serment à la présidence de la FTC, Lina Khan, spécialiste antitrust progressiste, a fait un premier pas vers l’élargissement de la capacité de l’agence à réprimer les pratiques de concurrence déloyale.

Lors d’un vote 3-2 selon les lignes du parti, la commission à majorité démocrate a opté lors d’une réunion publique jeudi pour révoquer un Déclaration de politique 2015. La déclaration limitait essentiellement les types de pratiques de concurrence que l’agence chercherait à contester en vertu de l’article 5 de la loi FTC.

La décision de révoquer la politique donnera à la FTC plus de latitude pour poursuivre les allégations de concurrence qui pourraient ne pas relever directement des deux lois antitrust existantes : la loi Sherman et la loi Clayton, qui régissent respectivement la monopolisation illégale et les fusions.

« Dans la pratique, la déclaration de 2015 a doublé l’échec de longue date de l’agence à enquêter et à poursuivre des méthodes de concurrence déloyales », a déclaré Khan.

Le vote pourrait avoir des implications importantes sur les affaires antitrust dans l’industrie technologique et ailleurs. La FTC doit décider dans le mois si et comment aller de l’avant avec son procès antitrust contre Facebook après qu’un juge fédéral a rejeté sa plainte initiale. Le juge a donné 30 jours à la FTC pour déposer une plainte modifiée, mais l’agence pourrait plutôt choisir de porter l’affaire devant son juge administratif interne en vertu de l’article 5, un outil large qui donne à l’agence le pouvoir de contester les « méthodes de concurrence déloyales ». «

Khan a fait valoir dans son article de 2017 du Yale Law Journal, « Amazon’s Antitrust Paradox » que le cadre existant pour les affaires antitrust axées sur la norme de bien-être des consommateurs est insuffisant pour évaluer les monopoles numériques qui possèdent des plates-formes sur lesquelles s’appuient leurs rivaux.

La norme de bien-être des consommateurs examine si une pratique commerciale particulière nuit aux consommateurs, souvent définie par la hausse ou la baisse des prix à long terme. Cette norme peut être moins pertinente sur les marchés numériques, qui offrent souvent des produits gratuits ou des prix réduits subventionnés par d’autres parties de l’entreprise.

Khan a précisé dans ses remarques jeudi que le vote de la déclaration de politique devrait être considéré comme une première étape vers le renouvellement des prouesses de l’agence en matière d’application des lois antitrust.

« Le retrait de la déclaration de 2015 n’est que le début de nos efforts pour clarifier l’article 5 et l’appliquer au marché d’aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Le commissaire démocrate Rohit Chopra a déclaré que le vote de révocation aiderait la FTC « à dépasser cette période d’impuissance perçue ».

Les deux commissaires républicains, Noah Joshua Phillips et Christine Wilson, se sont opposés à la motion en partie à cause du manque de commentaires du public avant le vote et par crainte que la révocation de la déclaration ne réduise la clarté pour les entreprises et n’entraîne une atteinte excessive à l’autorité de la FTC.

Khan a noté que la déclaration de 2015 elle-même n’avait pas de période de commentaires publics avant son adoption. Elle a également déclaré que la commission envisagerait plus tard de fournir de nouvelles orientations aux entreprises sur les types de pratiques qui pourraient être soumis aux défis de l’article 5.

REGARDER: Comment fonctionne la loi antitrust américaine et ce que cela signifie pour les Big Tech