La FTC cherche à interdire les fausses critiques avec une nouvelle règle proposée

La Federal Trade Commission vendredi proposé une nouvelle règle qui vise à interdire les faux avis en ligne, marquant son étape la plus agressive à ce jour pour contrecarrer la fraude aux avis.

La règle proposée interdirait aux entreprises d’acheter ou de vendre de faux avis et de supprimer les avis négatifs, ainsi que le « détournement d’avis », qui consiste à réutiliser les avis positifs d’un article pour les utiliser sur d’autres listes, et peut donner l’impression que des produits nouveaux ou douteux sont dignes de confiance. Il interdit également aux dirigeants ou aux initiés de l’entreprise de laisser des avis sur leurs produits ou services sans divulguer leurs relations.

« La règle déclencherait des sanctions civiles pour les contrevenants et devrait aider à uniformiser les règles du jeu pour les entreprises honnêtes », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, dans un communiqué.

Les fausses critiques et les abus de critiques ont été un problème persistant pour les plateformes en ligne telles que Amazone , Google et Japper . Les mauvais acteurs s’appuient souvent sur de fausses critiques pour booster leurs produits dans les résultats de recherche et générer plus de ventes. Dans certains cas, les entreprises proposent de payer les utilisateurs pour qu’ils laissent des avis négatifs sur le produit d’un concurrent, une tactique appelée « sabotage des avis ».

Alors que la fraude aux avis est devenue plus répandue, une économie obscure d’entreprises en ligne a vu le jour promettant de fournir aux entreprises de faux avis, souvent pour aussi peu que quelques dollars un morceau. Certaines de ces entreprises annoncent leurs services via leur site Web, tandis que d’autres créent des groupes Facebook et des chats Telegram sur invitation uniquement.

Amazon, qui a du mal à lutter contre les faux avis sur son marché tiers, poursuit de plus en plus de faux courtiers en avis et d’administrateurs de groupes Facebook devant les tribunaux. Il utilise également une combinaison de modérateurs humains et d’outils d’apprentissage automatique pour essayer de détecter les activités suspectes sur son site.

La FTC a de plus en plus réprimé les fausses critiques car elles « trompent les consommateurs à la recherche de véritables commentaires sur un produit ou un service et sapent les entreprises honnêtes », a déclaré l’agence. En février, la FTC a déposé sa première plainte contre le détournement d’avis quand il a une amende fabricant de suppléments Bountiful Co., qui fabrique la célèbre marque de vitamines Nature’s Bounty, pour avoir utilisé la tactique pour augmenter ses listes Amazon.

L’agence a déposé plusieurs autres cas ces dernières années contre des entreprises qui utilisé de fausses critiques vendre des produits en ligne, et bloqué leurs utilisateurs de laisser des critiques négatives.

Dans son annonce de vendredi, la FTC a reconnu que l’émergence généralisée de l’intelligence artificielle générative permettra probablement aux mauvais acteurs d’écrire plus facilement de fausses critiques. CNBC a précédemment signalé que certaines personnes utilisaient déjà des chatbots IA pour rédiger des avis sur Amazon.

La règle proposée ne prend pas effet immédiatement. Il y a une période de consultation publique de 60 jours, puis l’agence peut réévaluer la règle en fonction des commentaires qu’elle reçoit. Après un certain temps, la FTC votera sur une version finale de sa proposition.

MONTRE: De nombreux avis sur Amazon sont faux, voici comment les repérer