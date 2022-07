La FTC cherche à bloquer l’acquisition par Meta de l’application de réalité virtuelle Fitness

La Federal Trade Commission des États-Unis a déclaré mercredi qu’elle cherchait à bloquer l’acquisition de Within Unlimited par la société mère de Facebook Metaqui crée une application de fitness VR appelée Supernatural.

“L’agence allègue que Meta et [Meta CEO Mark] Zuckerberg prévoit d’étendre l’empire de la réalité virtuelle de Meta avec cette tentative d’acquérir illégalement une application de fitness dédiée qui prouve la valeur de la réalité virtuelle aux utilisateurs”, a déclaré la FTC dans un communiqué.

“Meta possède déjà une application de fitness en réalité virtuelle la plus vendue, et elle avait les capacités de rivaliser encore plus étroitement avec la populaire application Supernatural de Within. Mais Meta a choisi d’acheter une position sur le marché au lieu de la gagner sur le fond”, John Newman, directeur adjoint du Bureau de la concurrence de la FTC, allégué dans le communiqué.

Meta avait annoncé son acquisition de Within et Supernatural en octobre. L’application Supernatural et le service d’abonnement se connectent à l’Apple Watch d’un utilisateur pour suivre la fréquence cardiaque pendant les entraînements, un peu comme Apple Fitness Plus. Supernatural, qui utilise des avatars vidéo d’instructeurs en combinaison avec entraînement suivi du mouvement routines (boxe vient d’être ajouté), ressemble parfois à une version accélérée du jeu de musique VR fitness à succès de Meta Battre le sabre. Meta a acquis Beat Saber en 2019.

Mercredi, Meta a repoussé l’avis de la FTC sur son acquisition de Within.

“L’idée que cette acquisition conduirait à des résultats anticoncurrentiels dans un espace dynamique avec autant d’entrées et de croissance que le fitness en ligne et connecté n’est tout simplement pas crédible”, a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Nous sommes convaincus que notre acquisition de Within sera bénéfique pour les gens, les développeurs et l’espace VR.”

Meta a publié un article de blog sur la décision de la FTC plus tard mercredi, affirmant que c’était faux à la fois sur les faits et sur la loi.

“Il a toujours été clair que notre acquisition de Within injectera de nouveaux investissements dans l’espace de fitness VR, améliorera la plate-forme Quest pour mieux prendre en charge toutes les applications de fitness et étendra l’écosystème VR dans son ensemble – tout cela au profit des personnes et des développeurs, ” Nikhil Shanbhag, vice-président et avocat général associé pour Meta Competition and Regulatory, a écrit dans le message.

Meta plus tôt cette semaine a annoncé qu’il est augmenter le prix de son casque VR de 100 $ dans le cadre d’une initiative visant à “continuer à investir dans l’avancement de l’industrie de la réalité virtuelle à long terme”. À partir de lundi, la version 128 Go du Casque de réalité virtuelle Quest 2 passera de 300 $ à 400 $, et le prix du modèle 256 Go passera de 400 $ à 500 $.

Un tribunal fédéral prendra la décision finale quant à savoir si l’acquisition peut avoir lieu, après la La FTC a porté plainte Mercredi.