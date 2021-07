La FTC américaine vote pour adopter de nouvelles politiques pour restaurer le droit à la réparation

En mai, il a été signalé que la FTC américaine avait reconnu que les tactiques anti-réparation des entreprises nuisaient aux petites entreprises et aux consommateurs. Aujourd’hui, la FTC américaine annonce qu’elle a voté à l’unanimité pour sévir contre les entreprises contrevenantes qui rendent délibérément les réparations par des tiers sur des produits très difficiles en dehors de son propre réseau de réparation.

La Federal Trade Commission a voté aujourd’hui à l’unanimité pour renforcer l’application de la loi contre les restrictions de réparation qui empêchent les petites entreprises, les travailleurs, les consommateurs et même les entités gouvernementales de réparer leurs propres produits.

Ces types de restrictions peuvent augmenter considérablement les coûts pour les consommateurs, étouffer l’innovation, fermer des opportunités commerciales pour les ateliers de réparation indépendants, créer des déchets électroniques inutiles, retarder les réparations en temps opportun et saper la résilience.[…] La FTC dispose d’une gamme d’outils qu’elle peut utiliser pour éliminer les restrictions de réparation illégales, et la déclaration de politique d’aujourd’hui nous engagerait à avancer sur cette question avec une nouvelle vigueur. – La présidente de la FTC, Lina Khan

Cet engagement de la FTC est une énorme victoire pour le mouvement Right to Repair. Cela ne s’applique pas seulement aux smartphones et aux technologies grand public, mais à toutes les industries comme les voitures, les appareils ménagers et les machines industrielles. En outre, la FTC exhorte tout le monde à soumettre des plaintes pour violation de la loi sur la garantie Magnuson-Moss. Fondamentalement, si Apple annule la garantie de votre iPhone parce qu’il a été réparé avec des pièces de rechange, ils enfreignent la loi.

iFixIt est le démontage de l’iPhone 12 Pro Max

La FTC traite des lois sur la protection des consommateurs et des pratiques anticoncurrentielles. S’il est agréable de voir que la FTC fait des progrès en pensant au consommateur, il reste encore beaucoup à faire pour empêcher les entreprises de s’opposer aux pratiques anti-réparation. Pour signaler un incident où une entreprise a enfreint les lois en faveur des consommateurs, rendez-vous sur ReportFraud.ftc.gov.

La source