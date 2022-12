La FTC américaine poursuit pour bloquer l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars

La Federal Trade Commission américaine a poursuivi jeudi pour bloquer Achat de 68,7 milliards de dollars par Microsoft du fabricant de jeux de simulation de guerre Call of Duty Activision Blizzard, affirmant que le géant du logiciel “nuire à la concurrence dans les consoles de jeu hautes performances.”

Dans sa plainte, la FTC a noté que Microsoft avait utilisé des acquisitions précédentes, y compris de ZeniMax Media, pour faire plusieurs titres à venir très médiatisés comme le jeu d’exploration spatiale Starfield et le vampire jeu de tir Redfall exclusif aux appareils alimentés par son logiciel.

“Microsoft a déjà montré qu’il peut et va retenir le contenu de ses rivaux de jeu”, a déclaré Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC, dans un communiqué. “Aujourd’hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d’un studio de jeux indépendant de premier plan et de l’utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et à croissance rapide.”

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les dirigeants de l’entreprise ont passé les deux derniers mois donner des assurances au public et divers régulateurs gouvernementaux du monde entier qu’il n’abuserait pas de sa position comme l’un des plus grands fabricants de jeux vidéo.

“Nous nous sommes engagés depuis le premier jour à résoudre les problèmes de concurrence, notamment en proposant plus tôt cette semaine des propositions de concessions à la FTC”, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans un communiqué après l’annonce de la FTC. “Alors que nous croyions qu’il fallait donner une chance à la paix, nous avons une confiance totale dans notre cas et nous nous félicitons de l’opportunité de présenter notre cas devant un tribunal.”

La décision de la FTC contre Microsoft marque l’un des plus grands efforts du gouvernement américain pour s’attaquer à l’industrie technologique, qui s’est développée pour transformer des entreprises comme Microsoft, Apple, Amazon, Google parent Alphabet et Facebook parent Meta en certaines des entreprises les plus appréciées de la planète. Au milieu de toute cette croissance, les concurrents et les régulateurs ont commencé à se demander si l’industrie technologique avait trop de pouvoir et si les entreprises agissaient en monopole.

Sony et sa division PlayStation ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’accord aux régulateurs aux États-Unis et à l’étranger, affirmant que les assurances de Microsoft de conserver des titres à succès comme Call of Duty disponible pour la PlayStation ne suffisent pas.