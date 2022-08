La FTC abandonne Mark Zuckerberg comme défendeur dans une poursuite antitrust

La Federal Trade Commission a destitué le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, en tant que défendeur dans une action en justice antitrust visant à bloquer l’acquisition par la société de la startup de réalité virtuelle Within Unlimited.

L’agence a déclaré dans un dossier déposé devant un tribunal fédéral du nord de la Californie qu’elle avait accepté de retirer Zuckerberg en tant que défendeur après que le PDG de la société mère de Facebook ait accepté de ne pas essayer d’acheter personnellement Within Unlimited.

En juillet, le La FTC a porté plainte avec le tribunal de district américain du district nord de Californie pour bloquer l’acquisition par Meta de Within Unlimited, qui crée une application de fitness VR appelée Supernatural. La FTC a fait valoir que l’acquisition, annoncée en octobre, donnerait à Meta une position illégalement dominante sur le marché de la réalité virtuelle.

L’application Supernatural et le service d’abonnement se connectent à l’Apple Watch d’un utilisateur pour suivre la fréquence cardiaque pendant les entraînements, un peu comme Apple Fitness Plus. Supernatural, qui utilise des avatars vidéo d’instructeurs en combinaison avec des routines d’entraînement avec suivi de mouvement (la boxe vient d’être ajoutée), ressemble parfois à une version accélérée du jeu de musique VR de fitness à succès de Meta, Beat Saber. Meta a acquis Beat Saber en 2019.

La réalité virtuelle est devenue une priorité pour Zuckerberg. L’année dernière, Facebook s’est rebaptisé Meta, un clin d’œil à l’ambition du réseau social d’être un moteur principal du métaverse, des mondes virtuels où les gens pourront travailler, jouer et socialiser.

Le procès de la FTC fait partie d’un focus sur l’antitrust dans Big Tech par Lina Khan, choisie comme présidente de la FTC par le président Joe Biden. Meta, qui a demandé le retrait de Zuckerberg du procès, avait précédemment fait valoir que le procès de la FTC était “basé sur l’idéologie et la spéculation, et non sur des preuves”.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter.