La FSU nomme l’ancien patron de l’ACC, John Swofford, dans une plainte modifiée

Le conseil d’administration de l’État de Floride a déposé une plainte modifiée à son procès contre l’ACC, alléguant que la conférence s’est livrée à des « transactions intéressées » lorsque l’ancien commissaire John Swofford a conclu des accords de droits médiatiques qui ont coûté « des millions de dollars » aux écoles membres tout en aidant son fils. .

La plainte modifiée de 59 pages, déposée lundi soir dans le comté de Leon, en Floride, et obtenue par ESPN, s’ajoute aux allégations de « mauvaise gestion fiduciaire chronique et de mauvaise foi » formulées par l’État de Floride dans son premier procès, déposé le 22 décembre.

L’État de Floride demande un jugement déclaratoire pour annuler l’octroi de droits et les frais de retrait de la ligue, les considérant comme des « restrictions déraisonnables au commerce dans l’État de Floride et non opposables dans leur intégralité à l’État de Floride ».

L’ACC a déposé sa propre plainte contre l’État de Floride en Caroline du Nord en décembre, puis a déposé une plainte modifiée le 17 janvier demandant des dommages-intérêts à l’État de Floride pour « violations en série de promesses et d’obligations juridiques cruciales ». En conséquence, l’État de Floride a choisi de déposer sa propre plainte modifiée avec un ton plus agressif – en nommant spécifiquement Swofford et son fils, Chad, et en entrant beaucoup plus en détail dans la manière dont les accords de droits médiatiques spécifiques avec Raycom Sports ont nui à toutes les écoles membres.

Dans une nouvelle section intitulée « L’accord ESPN 2010, le « partenariat Raycom » et les nouvelles pénalités de retrait », l’État de Floride affirme que Swofford a insisté lors de conversations avec des soumissionnaires potentiels pour les droits médiatiques de l’ACC en 2010 pour que Raycom Sports soit inclus dans tout nouvel accord avec l’ACC. signé.

Raycom entretenait un partenariat de longue date avec l’ACC, mais connaissait des difficultés financières et devait conserver un ensemble de droits médiatiques de l’ACC pour survivre, selon la plainte. Chad Swofford travaillait pour Raycom à l’époque et est finalement devenu vice-président et directeur général de l’entreprise.

En conséquence, ESPN a accordé une sous-licence à Raycom Sports pour un ensemble de contenus de droits de niveau II et III pour 50 millions de dollars par an, et la plainte indique que cet ensemble “a fourni à Raycom plus de droits marketing et médiatiques qu’auparavant, y compris la syndication, les propriétés ACC et tous les droits numériques.

L’État de Floride allègue dans le procès que Swofford a conçu ce partenariat « au profit de Raycom Sports », notant : « Le partenariat Raycom Sports a coûté plusieurs millions de dollars à chaque membre de l’ACC et continue de faire baisser la valeur de leurs droits médiatiques, ainsi que le coût et le succès. de leur réseau de prestige jusqu’à aujourd’hui.

Un nouvel accord avec ESPN en 2012 a maintenu Raycom Sports dans le giron pour les droits de niveau II et Tier III, tout comme un accord en 2016 qui est devenu une source de discorde majeure et s’est accompagné de l’octroi de droits, ce qui donne à l’ACC le contrôle de tous les droits médiatiques des écoles membres jusqu’en 2036.

L’État de Floride souligne que les tarifs de niveau I sont restés les mêmes, offrant à la ligue les mêmes conditions financières qu’elle a négociées quatre ans plus tôt.

Il allègue également que son partenariat avec Raycom se traduit par « environ 82 millions de dollars de droits pour les jeux ACC Tier II et Tier III allant à des tiers chaque année plutôt qu’à l’ACC et 50 millions de dollars de droits payés par Raycom Sports à ESPN pour l’octroi de sous-licences sur un package. des jeux ACC (que Raycom Sports a à son tour concédés sous licence à Fox Sports Network/Bally pour un bénéfice substantiel non partagé avec les membres).”

En réponse au procès intenté par l’ACC contre l’État de Floride, la plainte décrit le procès comme « non provoqué » et allègue que la ligue était tenue de donner un préavis et de convoquer une « réunion » de son conseil d’administration pour obtenir une majorité des deux tiers pour « l’ouverture d’un procès ». tout litige important impliquant la conférence.

“A aucun moment dans aucune des deux plaintes déposées par l’ACC, l’ACC ne prétend avoir respecté cette condition préalable obligatoire”, indique le procès. L’État de Floride nie également avoir violé ses obligations contractuelles envers la ligue.

En outre, le dossier de l’ACC a également remis en question la capacité de l’État de Floride à avoir des responsables scolaires à des postes de direction de la conférence, ce qui inclut le président de la FSU, Richard McCullough, au conseil d’administration et au comité des finances de l’ACC.