Football Sports Development Limited (FSDL) a organisé hier un « Forum de communication ouvert » entre les entraîneurs-chefs des clubs ISL, les responsables de la Fédération indienne de football (AIFF) et son département des arbitres pour discuter d’un certain nombre d’aspects liés au développement de l’arbitrage de la jeux et communication entre les entraîneurs et les officiels de match.

Des représentants de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) qui officient en Premier League étaient présents pour partager leurs expériences et fournir des conseils dans le cadre de leur rapprochement avec l’ISL et l’AIFF.

L’objectif de cette première réunion du genre était de reconnaître la nécessité d’une communication bidirectionnelle entre les entraîneurs et les arbitres désignés par l’AIFF, d’avoir une discussion constructive lors de l’examen des matches et sur le développement continu des officiels de match.

Comme première étape constructive, en commençant par la reprise des vacances ISL après Noël et dans le cadre du processus, un temps spécifique alloué après la journée de match donnera l’occasion aux entraîneurs de discuter avec le service des arbitres des aspects du jeu qui pourraient avoir surgi là où la clarté est requise et les deux parties peuvent discuter de questions qui profiteront au développement global du jeu conformément aux meilleures pratiques internationales du football.

Les officiels de PGMOL ont également aidé l’AIFF sur une base continue avec le développement continu et la formation des officiels de match soutenus par l’ISL et la ligue tient à ce que ce programme de développement soit investi et développé.

Le département des arbitres de l’AIFF a affecté 12 arbitres et 14 arbitres assistants pour la saison ISL 2020-21 en cours. De plus, Adley Costa et Ramesh Babu ont été attachés au groupe d’arbitres de 26 membres avec ISL comme entraîneur des arbitres.

Toutes les parties prenantes impliquées estiment que cette approche collective pour développer davantage un programme de formation et d’éducation améliorera le niveau et la cohérence requis pour l’arbitrage dans le football indien.