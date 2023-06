La frustration monte pour les familles qui attendent des cartes Nexus pour enfants alors que les temps d’attente grimpent à 24 mois

Louis, le fils d’Annie Jensen, âgé de deux ans, est sur une liste d’attente depuis presque toute sa vie. La demande du tout-petit pour une carte Nexus est en attente depuis près de 24 mois, soit le double du temps que le gouvernement fédéral dit que les candidats devraient attendre.

Jensen a la double nationalité américaine et canadienne et fait fréquemment le trajet de Vancouver à Blaine, Washington, pour rendre visite à ses parents. Sa famille profite depuis longtemps du programme de voyageurs de confiance Nexus, qui permet aux voyageurs pré-approuvés de passer par des lignes séparées et plus rapides lorsqu’ils voyagent à destination et en provenance des États-Unis.

Mais depuis la soumission de la demande de son fils en juillet 2021, sa famille n’a pas pu éviter la file d’attente parfois longue à la frontière. Pendant près de deux ans, sa demande est restée « en attente » et elle n’a reçu aucune mise à jour sur son statut malgré de multiples tentatives pour contacter le bureau responsable par téléphone.

« Je ne sais pas pourquoi le traitement prend autant de temps. Les demandes des enfants doivent être simples, en particulier lorsque les parents ont été examinés », a déclaré Jensen.

« Qu’est-ce qu’il pourrait avoir sur son histoire qui serait une préoccupation? »

La famille de Jensen n’est pas seule. Des dizaines de familles ont exprimé leur frustration face au processus sur les réseaux sociaux, citant des temps d’attente allant jusqu’à 24 mois pour les jeunes enfants.

Annie Jensen traverse fréquemment la frontière pour rendre visite à ses parents, qui vivent à Blaine. Parce que son fils n’a pas de carte Nexus, les membres de la famille qui sont approuvés ne peuvent pas contourner la ligne régulière. (Soumis par Annie Jensen)

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas répondu à une question de CBC News sur le nombre de demandes d’enfants actuellement en attente, mais a déclaré que certaines demandes « peuvent prendre jusqu’à 12 à 14 mois pour être traitées ».

L’agence a déclaré dans un communiqué partagé avec CBC News que « lors du traitement des demandes d’enfants, l’ASFC et l’US CBP effectuent des vérifications au cours du processus d’entretien pour vérifier que rien n’empêche l’enfant de se déplacer entre les frontières (par exemple, certificat de naissance, accords de garde ) dans le cadre de notre diligence raisonnable. »

Arriéré non effacé

Pour acquérir une carte Nexus, les candidats doivent être évalués par l’ASFC et le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, passer un entretien, être photographiés et fournir des données biométriques.

L’inscription au programme a été suspendue au Canada pendant près d’un an après que les centres d’inscription Nexus ont fermé leurs portes aux États-Unis en partie en raison d’un affrontement au sujet du droit des agents américains de porter des armes sur le sol canadien.

Cette pause, associée aux fermetures de bureaux pendant la pandémie de COVID-19, a fait gonfler l’arriéré de demandes à 295 133 en mai 2022, incitant le gouvernement fédéral à rouvrir deux bureaux Nexus et à promettre une nouvelle option d’entretien pour éliminer l’arriéré.

Mais un an plus tard, peu de progrès semblent avoir été réalisés, l’ASFC estimant le nombre de demandes non traitées à 276 725 en mai 2023.

Dans une lettre envoyée à une famille en attente d’approbation, un travailleur fédéral écrivant au nom du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino a écrit que « lorsque l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) reçoit des demandes d’évaluation, elles ne sont pas classées selon l’âge de le demandeur, et l’Agence n’est pas non plus en mesure de regrouper les demandes pour les faire évaluer les risques en tant que famille. »

« Lançons le bal »

Bien que Jensen, son partenaire et son enfant aîné aient des cartes Nexus actives, ils ne peuvent pas traverser en famille sans une pour leur tout-petit. Jensen a déclaré que la situation avait conduit sa famille à prendre des mesures drastiques pour éviter de rester assise dans la voiture pendant des heures à la frontière avec deux jeunes enfants.

« Mon mari descend parfois à vélo avec mon fils pour qu’il puisse contourner la circulation et emprunter la voie cyclable car c’est toujours un peu plus rapide. S’il y a une file d’attente, ma fille et moi emprunterons ensemble la voie Nexus », a-t-elle déclaré. .

« Cela ressemble vraiment à un fardeau inutile, étant donné que nous avons tous Nexus. Il a deux ans. Il n’a pas d’antécédents criminels, alors allons-y. »

Les parents qui attendent que la demande de leur enfant soit examinée ont cité un manque de transparence dans le processus, affirmant qu’il n’y a aucune information disponible sur les temps d’attente actuels ou leur position dans la file d’attente. (Fourni par Annie Jensen)

Tammy Yasrobi, qui vit à Vancouver et rend également fréquemment visite à sa famille au sud de la frontière, a décrit le système de demande actuel comme un « état en attente de boîte noire » avec peu de transparence pour ceux qui attendent.

Lorsque sa première fille est née, sa carte Nexus a été traitée en seulement 13 semaines. Mais la demande de son deuxième enfant est en attente depuis six mois sans mise à jour.

« J’aimerais voir plus de transparence sur les attentes en matière de temps d’attente. Je pense que c’est une chose très peu difficile à faire », a-t-elle déclaré.

« Idéalement, à l’avenir, quelqu’un examine ce programme et détermine s’il est logique que les bébés passent par le processus Nexus. »

Yasrobi souligne que les jeunes enfants qui postulent pour Nexus ne peuvent pas être interrogés ou remplir l’aspect biométrique de la demande, car ils ne peuvent pas fournir d’empreintes digitales ni faire scanner leur rétine.

« Le concept d’un entretien pour un bébé est hilarant. Vous m’avez interviewé. Vous avez interviewé mon partenaire. Nous avons autorisé le processus, alors, qu’est-ce que vous apprenez sur un bébé qui nécessite ce temps d’attente prolongé ? » dit-elle.

Jensen a déclaré que le long temps d’attente a mis à rude épreuve sa capacité à rendre visite à ses parents juste de l’autre côté de la frontière, en particulier après de longues années pandémiques de séparation – et exhorte le gouvernement fédéral à éliminer rapidement l’arriéré de demandes d’enfants encombrant le système.

« Nous sommes si proches de notre famille, et j’ai l’impression qu’ils sont encore trop loin de nous.