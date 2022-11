La frustration du verrouillage augmente dans l’épicentre chinois du COVID malgré une augmentation des cas | Nouvelles du monde

Les routes principales qui mènent au district de Haizhu étaient presque silencieuses ce matin.

Alors que ces artères étaient généralement pleines de circulation, il n’y avait qu’une poignée de voitures.

La raison en était les grandes barricades rouges bloquant la route à deux voies à quatre voies. Seules quelques voitures sont passées. Les nôtres, ainsi que la plupart des autres, ont été écartés.

Au-delà est un quartier en lock-out, qui abrite la grande majorité des habitants de Guangzhou COVID cas.

La ville est responsable d’environ un tiers de la Chine infections totales.

Haizhu est l’épicentre de l’épicentre.

Lire la suite : COVID-19 : « La situation s’aggrave dans toute la Chine »

Par un autre itinéraire, nous avons pu nous rapprocher, jusqu’à un cordon bleu.

Cette zone était, de façon inattendue, une ruche d’activité.

Les gens sur des cyclomoteurs suspendaient des fournitures supplémentaires au-dessus des barrières tandis que d’autres se tenaient sur des bornes pour jeter un coup d’œil par-dessus, appelant des amis de l’autre côté.

Un camion bénévole de la communauté rempli de nourriture a été autorisé à entrer.

Les personnes coincées à l’intérieur sont autorisées à quitter leur domicile pour acheter de la nourriture et se faire tester, mais tous les autres magasins sont fermés, tout comme les écoles et les bureaux.

C’est comme ça depuis près d’un mois et on a l’impression que les gens sont fatigués.

Un homme nous a fait un signe de la main derrière la barrière et a dit : « Filmez mes mains tendues vers la liberté.

Il ne voulait pas nous dire son nom, mais il voulait nous dire à quoi ressemble ce confinement.

“Le gouvernement nous a dit que le confinement durerait trois jours. Puis après [that] trois de plus, puis trois de plus, et maintenant trois de plus”, a-t-il déclaré derrière la clôture en tôle ondulée. “Nous sommes frustrés.”

Image:

Un mur temporaire ferme une rue commerçante à Guangzhou



Et bien qu’il n’y ait aucun rapport indiquant que quelqu’un a faim, comme cela s’est produit à Shanghai plus tôt cette année, il a ajouté : « La plupart des approvisionnements sont rares car de nombreux endroits sont fermés et les gens ne peuvent pas se déplacer librement.

Mais on a le sentiment qu’une crise sanitaire pourrait bien être en cours. Les cas sont sur le point d’atteindre le nombre le plus élevé jamais observé à tout moment de la pandémie et les autorités ont signalé des décès pour la première fois en six mois – trois personnes au cours des deux derniers jours.

De l’autre côté de la ville, un immense hôpital est en cours de construction, signe sinistre de ce qui pourrait arriver.

Le gouvernement, semble-t-il, est conscient des coûts. Il a appelé la semaine dernière à ce que les mesures soient “optimisées” pour rendre la réponse plus ciblée et moins globale.

Certaines villes ont commencé à expérimenter le retour en arrière des tests de masse.

Mais face à une augmentation des cas, les dirigeants locaux sous pression semblent se tourner vers le manuel familier de fermeture et de contrôle.

Image:

Des personnes photographiées faisant la queue pour passer des tests COVID dans la ville



Dans le centre-ville de Guangzhou, par exemple, il y a beaucoup moins de cas, mais les bars et restaurants ont reçu l’ordre de fermer.

Mme Chen, la gérante du bar How Rich, nous a dit qu’ils avaient appris la nouvelle juste au moment où ils finissaient de mettre leurs décorations de la Coupe du monde. Elle dit que même si elle soutient la politique, elle a été déçue.

“L’impact sur notre entreprise est l’absence de revenus. Nous ne pouvons pas travailler normalement. Comme le dit un vieil adage : “Arrêtez de travailler, arrêtez de manger.””

Sortir du zéro-COVID allait toujours être incroyablement difficile. Il y a une ligne étroite entre les tests et les verrouillages, ou les cas et les décès, dans une population avec des niveaux d’immunité aussi faibles.

Ce qui est clair, c’est que le zéro-COVID sera testé dans les jours et les semaines à venir, tout comme la réponse du gouvernement.