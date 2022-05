La frustration du tennis français est la couleur de l’argile rouge

La réponse a probablement beaucoup à voir avec une contradiction centrale dans la maison de la plus grande scène d’argile rouge. Seulement 11,5% des courts de tennis en France sont en terre rouge traditionnelle et la plupart d’entre eux se trouvent dans des clubs privés. Un autre 16,5% des courts sont constitués d’une surface d’imitation d’argile qui est similaire à la terre bateau mais joue plus fort et plus vite que l’argile traditionnelle plus douce.

L’entretien de l’argile rouge par temps froid et humide, fréquent en France une grande partie de l’année, est pratiquement impossible et la construction de complexes indoor pour eux coûte cher. Ainsi, la plupart des joueurs de tennis français grandissent en jouant sur des courts durs, contrairement à leurs homologues espagnols, où le temps tempéré et la terre battue rouge dominent la façon dont Rafael Nadal (qui a gagné dimanche en cinq sets) et tant d’Espagnols avant lui ont dominé Roland Garros.