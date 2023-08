La frustration de Vinicius Júnior est un dilemme pour le Real Madrid

Vinicius Júnior a connu un début de saison chaotique alors que le Real Madrid s’adapte à la vie avec Bellingham et sans Benzema. C’est un problème que le club et le joueur doivent résoudre. JORGE GUERRERO/AFP via Getty Images

Carlo Ancelotti a un problème difficile avec Vinícius Júnior, et ce n’est pas la raison pour laquelle l’entraîneur du Real Madrid a donné un mot dur au footballeur le plus brillant de son équipe après la victoire 3-1 de samedi à Almeria. Ce n’est pas non plus l’attitude et le comportement de Vinicius envers les arbitres, sa forme physique, sa soif de victoire ou le comportement dégoûtant envers lui des adversaires et des supporters rivaux.

Non, c’est qu’Ancelotti a conçu un système pour faire face à la perte de Karim Benzema et tirer le meilleur parti de ses abondantes ressources au milieu de terrain, même si cela ne profite absolument pas au joueur de 23 ans prodigieusement qualifié et ultra-rapide.

Tous les systèmes de jeu utilisés par les puissantes équipes de football d’élite sont difficiles à résumer en quelques phrases courtes, mais en gros, Madrid joue actuellement avec deux attaquants, Vinicius et Rodrygo. Et puis, selon vos goûts, vous pouvez soit dire que Jude Bellingham, 20 ans (trois buts et une passe décisive en deux matches) interprète le rôle de « Faux n°9 », soit est à la pointe d’un quatre- milieu de terrain homme diamant.

L’essentiel à accepter est que tous ces systèmes sont fluides. Certains mouvements de joueurs sont hautement répétés et interdépendants ; d’autres décisions, comme les petits sprints ou les changements de territoire occupé, sont instinctives. C’est ce que vous obtenez lorsque vous accumulez plusieurs footballeurs de classe mondiale dans le même XI.

La dure vérité sur la plupart des matches amicaux de Madrid cet été à Los Angeles, Houston, Dallas et Orlando, ainsi que leurs victoires en Liga contre l’Athletic Club et Almeria, est que Vinicius a semblé moins efficace, moins à l’aise et moins menaçant en jouant au centre. Lorsqu’il est sur l’aile gauche, il est presque toujours (au début) marqué par un seul homme : l’arrière droit rival. Depuis qu’Ancelotti a fait de ce flanc le terrain de jeu permanent de Vinicius (par rapport à Zidane, qui l’a souvent abusé à droite), il était beaucoup plus souvent sur le ballon qu’il ne l’a été lors de ses deux derniers matches de championnat.

Lorsque Vinicius joue sur la ligne de touche, il reçoit souvent le ballon et tourne dans beaucoup plus d’espace – prenant ainsi de la vitesse, engageant les défenseurs dans des décisions qu’ils ne veulent pas avoir à prendre et où ils sont souvent sur le dos. pied – tournant, ou lui font face quand il atteint sa vitesse maximale.





La comparaison avec le type de possession que Vinicius reçoit lorsqu’il est jumelé à Rodrygo est négative à bien des égards. Il est souvent marqué par deux demi-centres. Il reçoit souvent le ballon dans des espaces restreints dos au but ; il est plus rare maintenant que Vinicius monte sur le ballon, capable de faire face aux défenseurs et de les rencontrer au rythme avec le ballon à ses pieds.

La qualité de la possession qu’il reçoit est généralement inférieure à celle lorsqu’il est sur l’aile, bien qu’il y ait des avantages évidents pour l’équipe dans ce système.

Bellingham, le jeune phénomène anglais de Madrid, aussi impressionnant qu’il est footballeur et qui commence à peine à faire allusion à l’impact massif qu’il va avoir sur la Liga et la Ligue des champions, a le don d' »arriver » dans les zones de menace de but. Cela a été parfaitement illustré par l’éclat de son virage et de son sprint dans la surface, qui a été accueilli par un centre tout aussi superbe de Toni Kroos, pour le deuxième but madrilène samedi.

Le fait que Bellingham ait déjà marqué trois fois et ait semblé en ajouter plus, en seulement deux matches à l’extérieur, souligne avec clarté que l’idée centrale derrière le nouveau système n’est pas imparfaite ni pour l’équipe ni pour leur nouvelle recrue anglaise coûteuse. Ce qu’il fait, c’est réduire l’impact, la menace et l’implication de Vinicius, et bien que cela puisse être une chose à court terme, c’est un dilemme clair – un que le joueur brésilien a ajouté par inadvertance lors de la victoire à Almeria.

Carlo Ancelotti n’a pas hésité à crier sur Vinicius Junior après que le Brésilien ait enregistré ses frustrations contre Almeria. Pour Ancelotti, tout cela fait partie du processus de coaching. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Le but absolument magnifique de Vinicius, peut-être déjà la meilleure frappe de qualité technique sur tous les buts marqués lors des deux premières journées de la Liga, est survenu lorsqu’il a reçu le ballon de Bellingham en position d’avant-centre, l’a contrôlé avec la pointe de sa botte droite et a gonflé une délicieuse puce / tir sur le gardien Luís Maximiano et dans le coin supérieur droit du filet d’Almeria.

Si vous êtes Ancelotti et que vous êtes satisfait des avantages globaux du système, tout en reconnaissant néanmoins le manque de confort de Vinicius dans son nouveau rôle, pourquoi ne lui diriez-vous pas obstinément quelque chose à l’effet de « Peu m’importe que ce soit difficile. Tenez-vous-en, fils : vous ne l’appréciez peut-être pas, mais ce but est la preuve de ce que vous pouvez faire ! » Ce que le manager italien a réellement fait, à la vue des caméras, a donné à sa superstar junior un « bronca » — Espagnol pour un bon vieux reproche.

Une autre partie de la façon dont le système a été subtilement modifié est la façon dont Fran García, le nouvel arrière gauche de Madrid, reçoit une énorme licence d’Ancelotti pour attaquer et se chevaucher. Étant donné que Vinicius est nominalement un attaquant central dans ce système 4-4-2 / ​​4-3-1-2, il ne peut pas se permettre de jouer avec la mentalité d’un ailier gauche alors que Garcia s’est déjà déchaîné sur le terrain. espace.

Si Vinicius passe dans cette zone de jeu, large sur la gauche, et tente quelque chose d’extravagant mais perd ensuite possession, cela signifie que deux joueurs madrilènes pourraient être laissés pour compte si l’opposition est rapide, précise et impitoyable. C’est un talent que, pour être juste, Almeria a rapidement montré en menant 1-0 après trois minutes.

Ancelotti, à mi-chemin de la première mi-temps, a appelé le joueur explosif et entêté pour le cocher. Il a averti Vinicius d’être beaucoup plus prudent quant au moment où il risquait de perdre le ballon si Garcia, encore jeune et encore complètement nouveau au Real Madrid, étant donné qu’il n’a été re-signé que cet été, s’engageait haut sur le terrain. « Ne partez pas tout le temps en solo, essayez d’utiliser le jeu de liaison haut de gamme! » les caméras ont surpris Ancelotti exigeant.

Vinicius a répliqué – pas de manière provocante, mais avec suffisamment d’enthousiasme pour être réprimandé par son patron. Le travail quotidien sur le terrain d’entraînement de Madrid bénéficie de certaines idées démocratiques, mais le jour du match est une autocratie. Ancelotti règne, et règne absolument.

Après la victoire 3-1, le manager de 64 ans a expliqué ce qui s’était passé.

« Je gémissais quand Vini a perdu le ballon inutilement », a déclaré Ancelotti. « Il a répondu, et j’ai répété qu’il n’aurait pas dû perdre possession. Je ne veux en aucun cas restreindre ce génie qu’il a en lui – parfois, il doit prendre des risques. Mais à ce moment-là, j’étais un peu en colère. . D’autres fois, il me fait vibrer avec ses mouvements. Dans l’ensemble, cela arrive beaucoup plus souvent que lorsqu’il m’énerve.

Je répète. Le problème n’est pas ce va-et-vient mineur entre l’entraîneur et le joueur vedette dans un moment stressant sur le terrain. C’est plus le fait que plus Vinicius est frustré, plus son offre de possession diminue (à cause de son nouveau poste), et donc plus il sera enclin à prendre des risques, en essayant de produire des énormes, inspirants, à contre-courant. moments impairs, chaque fois qu’il récupère le ballon.

Cela représenterait un pas en arrière au lieu du jeu intelligent et mature en pourcentage qu’il a montré au cours des deux dernières saisons, tout en étant soigneusement encadré par Casemiro, Luka Modric et Benzema, avec seulement Modric encore au club.

Vinicius, à gauche, et Bellingham, à droite, sont trop bons pour ne pas trouver la meilleure façon de s’affronter dans l’attaque de Madrid. C’est un ajustement qui prendra du temps et de la répétition. JORGE GUERRERO/AFP via Getty Images

Même si Rodrygo et Vinicius sont de grands amis et peuvent jouer au football complexe « à cinq » dans des espaces restreints, le premier n’aide pas ce problème émergent. Rodrygo n’est en aucun cas un avant-centre typique. Ses mouvements sont instinctifs, souvent produits à une certaine distance de Vinicius, et ce n’est pas le gars qui reçoit généralement le ballon aux pieds, retient un défenseur central, puis envoie la possession pour que Vinicius le poursuive en courant.

Rodrygo est extrêmement talentueux, polyvalent et travailleur, mais il est un partenaire imparfait pour Vinicius lorsqu’ils sont attaquants jumeaux.

Guti, qui a disputé 547 matchs (et remporté 15 trophées) dans le milieu de terrain offensif de Madrid, partage ce point de vue. « L’arrivée de Bellingham et le départ de Benzema ont permis à Ancelotti de passer plus facilement à un 4-4-2 », a-t-il déclaré. « C’est vrai que tu perds un peu Vinicius quand tu le rapproches de la surface de réparation, mais je pense qu’il va s’y habituer. »

Madrid a inscrit 97 buts et passes décisives de Benzema au cours des deux dernières saisons seulement qu’ils doivent remplacer. Il y aura des moments où Joselu jouera l’avant-centre dans un 4-3-3 avec Vinicius large sur la gauche.

À Flamengo, le génie mercuriel a joué en tant que deuxième attaquant dans un style de contre-attaque, ce qui signifie qu’il a une expérience antérieure en ce qui concerne ce système. Pourtant, pendant ses pires moments à Madrid, les problèmes étaient bien plus importants et bien plus fondamentaux.

À l’époque, Vinicius a assimilé les besoins de son équipe, a traversé une période d’apprentissage difficile et de haut niveau et est devenu l’un des meilleurs joueurs les plus dangereux au monde. Ce n’est peut-être que l’étape 2 du processus, mais dans le contexte des abus massifs qu’il a subis la saison dernière et des projecteurs perpétuels sur le jeune ailier tumultueux et brillant de Madrid, la dernière chose qu’il – ou Los Blancos – vraiment nécessaire était un autre problème à résoudre.