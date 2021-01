En l’absence de fans à Old Trafford pour le choc de la FA Cup entre Manchester United et Liverpool, il était à nouveau possible d’entendre les tensions monter sur les lignes de touche.

Ole Gunnar Solskjaer a finalement eu raison de sa bataille tactique avec Jurgen Klopp – mais il était loin d’être satisfait de tout ce qu’il voyait.

Les Red Devils se sont inclinés 1-0 après le premier match de Mohamed Salah et ont de nouveau été rattrapés lorsque l’Égyptien a égalisé en seconde période.

Bruno Fernandes est finalement sorti du banc pour marquer le vainqueur avec un beau coup franc pour envoyer United au cinquième tour.

Fernandes a remplacé le Néerlandais sous le feu Donny van de Beek, qui n’a pas saisi sa chance d’impressionner sur un départ rare.

Et Solskjaer a été entendu se plaindre très tôt à Van de Beek pour avoir tué une attaque, lui criant de « courir avec » avant de reprendre son affaire lors de la prochaine pause.

Plus tard dans le match, c’était Edinson Cavani dans la ligne de tir avec Mike Phelan rendu furieux alors qu’il donnait le ballon à bon marché pour permettre à Salah d’égaliser en seconde période.

Heureusement, Fernandes est sorti du banc pour sauver United, Solskjaer félicitant son homme vedette d’être resté à l’entraînement pour pratiquer ses coups francs avant de marquer le vainqueur.