La frontière ténue entre terrorisme et guerre pourrait consolider le soutien du Hamas

Alors que de nouvelles preuves émergent des atrocités commises par des militants palestiniens contre des civils israéliens et que l’armée israélienne commence son offensive sur Gaza, un débat s’ouvre sur les objectifs stratégiques à long terme du Hamas et quel impact l’incursion dramatique de samedi aura-t-elle sur la politique du Moyen-Orient. Même si les racines du conflit remontent à plusieurs décennies, même les observateurs chevronnés de la politique étrangère et les spécialistes des relations internationales ont été surpris par l’extraordinaire explosion de violence. À la suite du meurtre de plus de 1 000 Israéliens par le Hamas, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré la guerre au Hamas. Les Nations Unies également a qualifié le conflit nouvellement rallumé de guerre. En même temps, les deux Les hommes politiques israéliens et américains, ainsi que d’autres dirigeants du monde entier, ont qualifié l’attaque du Hamas de terrorisme – une attaque menée par des acteurs non étatiques contre des civils pour inspirer la peur.

La distinction sémantique n’est pas qu’académique : avec le carnage Piquant les émotions au Moyen-Orient et au-delà, de nouvelles questions sur des arguments vieux d’un siècle attirent l’attention sur ce qui les attaques contre les civils profitent aux groupes militants.

« Il n’y a pas de consensus sur l’efficacité du terrorisme », a déclaré Max Abrahms, politologue à la Northeastern University, qui a mené l’une des plus grandes études à ce jour sur l’impact des tactiques terroristes. Ses recherches ont conclu que de telles attaques atteignent rarement les objectifs politiques du groupe. « Mais cela dépend de ce que signifie « fonctionne », a déclaré Abrahms. « Si vous parlez de promotion de la terreur et de la peur, selon cette définition, le taux de réussite est de 100 %. Mais contraindre un gouvernement à faire des concessions politiques ? Beaucoup moins.

On ne sait pas non plus comment lutter au mieux contre le recours au terrorisme par les groupes extrémistes. Ciblage la présence de civils est clairement illégale selon les règles de la guerre, mais ces règles sont fixées par les pays pour se gouverner eux-mêmes. Le Hamas est, au mieux, un groupe hybride : un groupe militant qui gouverne un territoire qui n’est pas un État-nation. Bien qu’il ait remporté les élections parlementaires à Gaza en 2006, il a pris le pouvoir à l’Autorité palestinienne en 2007 et n’a plus autorisé de vote depuis lors.

Pourtant, lorsque les Nations Unies le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a exhorté le Hamas mardi pour libérer les otages et a appelé Israël à lever le blocus de l’aide à Gaza, il s’est adressé au Hamas comme s’il était soumis au droit international. « Mon message à toutes les parties est sans équivoque : le les lois de la guerre doivent être respectées« , a déclaré Martin Griffiths dans un communiqué.

Mais les groupes militants ne sont pas liés par les normes du droit international, à la fois parce qu’ils sont surpassés en termes de ressources et parce que leurs objectifs ne sont pas des objectifs militaires traditionnels, selon les universitaires qui étudient les racines et les impacts du terrorisme.

« Une organisation comme le Hamas, qui se bat depuis des décennies et organise des élections, n’exprime pas seulement sa colère », a déclaré Peter Krause, politologue au Boston College qui étudie l’efficacité du terrorisme. « Ils ont tenté le boycott, les grèves, le terrorisme, les objectifs militaires. Ils ont des objectifs stratégiques, et le Hamas a fait preuve d’une grande stratégie dans son recours à la violence au fil des années, y compris lorsqu’il s’est abstenu de lancer des roquettes pour atteindre un objectif stratégique. »

Les troupes de choc du Hamas – dont le gouvernement israélien affirme avoir tué 1 500 personnes – ne se sont pas attaquées samedi à des cibles militaires, telles que l’aéroport international de Tel Aviv, les infrastructures Internet, les centrales électriques ou les principales installations gouvernementales et militaires. Selon Krause, l’objectif semble plutôt être de susciter la peur et l’indignation en Israël, de forcer le gouvernement à une réaction militaire disproportionnée et de faire échouer les efforts en cours pour normaliser les relations entre l’Arabie saoudite et Israël.

« Ce déchaînement n’augmentera en aucun cas les chances de parvenir à un État palestinien », a déclaré Abrahms. « D’un autre côté, cela incitera Israël à tenter d’écraser le Hamas, ce qui pourrait finir par renforcer le Hamas et accroître l’impulsion de vengeance des Palestiniens. »

La décision d’attaquer des civils et de prendre des otages, aussi insensée soit-elle, visait probablement à pousser Israël à riposter avec une telle force que le monde se retournerait contre les Israéliens, a déclaré Krause. Le Hamas veut également être considéré comme le porte-drapeau de la résistance palestinienne dans le monde arabe.

Même si certains dirigeants ont appelé Israël à faire preuve de retenue dans sa réponse aux attaques, il existe peu de précédents pour tendre l’autre joue face à une attaque contre des civils. L’administration Biden a pratiquement donné le feu vert à Israël pour riposter contre le Hamas, promettant son soutien public inconditionnel à la guerre de Netanyahu.

« On ne serait pas un être humain si l’on ne considérait pas une attaque terroriste comme celle-ci comme quelque chose qui provoque une forte réponse », a déclaré Krause.

Cette réponse pourrait faire le jeu du Hamas. Comme le concluait Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, dans son livre de 2002 « Why Terrorism Works », les tactiques terroristes aboutissaient généralement à des gains en termes de publicité, de liberté pour les camarades emprisonnés et de légitimité pour les causes terroristes.

La communauté internationale a longtemps a répondu au terrorisme « en le récompensant et en le légitimant systématiquement, plutôt qu’en le punissant et en le condamnant », a écrit Dershowitz.

En Europe, dans les années 1960 et 1970, certaines voix sympathisantes de gauche affirmaient que répondre au terrorisme par la violence ne ferait qu’alimenter la conviction des radicaux selon laquelle l’effusion de sang fonctionne. Mais l’opinion publique a souvent poussé ces gouvernements à riposter durement, que ce soit contre le gang Baader-Meinhof en Allemagne ou contre l’Armée républicaine irlandaise en Irlande du Nord.

D’autres pays ont l’habitude de répondre au terrorisme par des représailles sévères, comme la longue histoire de répression brutale des mouvements séparatistes par la Russie et la répression du Sri Lanka contre les Tigres tamouls, dont la lutte de plusieurs décennies pour un État indépendant a été à l’origine des attentats-suicides et de l’utilisation des femmes. et les enfants au combat.

Les attentats du 11 septembre avaient pour but de provoquer des représailles massives des États-Unis, qui, selon les prévisions du chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, transformeraient la sympathie du monde entier en faveur de la cause islamiste. Washington a répondu par des guerres en Irak et en Afghanistan, qui se sont finalement révélées très impopulaires et ont miné la position américaine dans une grande partie du monde, mais le mouvement de Ben Laden n’a pas obtenu de soutien significatif.

« Il est important de prendre en compte les émotions », a déclaré Krause, « mais un calcul calme dirait que ce n’est pas parce que l’autre partie veut que vous ripostiez que vous ne devriez pas le faire. »

Un groupe terroriste ne parvient presque jamais à changer de politique en attaquant des civils, a déclaré Abrahms. « Souvent, les groupes lésés croient à tort que plus ils agissent de manière radicale, plus ils auront de poids sur le gouvernement contre lequel ils se battent », a-t-il déclaré.

L’étude d’Abrahms sur le terrorisme mondial suggère que lorsque des assauts sont organisés contre des cibles militaires, le pays ciblé fait parfois des concessions politiques.

« Dans ce cas, Israël et le Hamas avaient des règles du jeu : chaque camp était prêt à tolérer un certain degré de violence. Mais maintenant, le Hamas a complètement violé toutes les règles », a déclaré Abrahms. « Cela a changé la donne. La destruction du Hamas n’était pas auparavant l’objectif d’Israël. Maintenant, c’est peut-être le cas.

Le Hamas pourrait être en mesure d’atteindre certains de ses objectifs, ont déclaré des experts en terrorisme, en utilisant ces attaques pour renforcer le soutien des Palestiniens à la fois à Gaza et en Cisjordanie. L’invasion pourrait également avoir pour effet de dissuader les États arabes de procéder à une normalisation diplomatique avec Israël.

Israël, quant à lui, devra désormais évaluer les progrès qu’il peut réaliser vers son objectif d’affaiblir le Hamas, tout en libérant les otages et en reconstruisant un sentiment de dissuasion et de sécurité brisé.