« La frontière n’est pas ouverte »: les États-Unis remplacent immédiatement le titre 42 par des règles encore plus strictes

Jeudi soir, les États-Unis ont mis fin aux restrictions de l’ère pandémique à la frontière américano-mexicaine qui bloquaient de nombreux migrants de leur droit de demander l’asile aux États-Unis – mais ont immédiatement remplacé les soi-disant restrictions du titre 42 par de nouvelles politiques radicales conçues pour dissuader ou même physiquement empêcher les gens de traverser la frontière sans autorisation.

Dans une ligne de plus en plus dure de l’administration Biden, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré jeudi soir que 24 000 agents et officiers de la patrouille frontalière avaient été envoyés à la frontière pour faire appliquer les lois américaines, ajoutant : « La frontière n’est pas ouverte.

« A partir de ce soir, les personnes qui arrivent à la frontière sans emprunter une voie légale seront présumées inéligibles à l’asile. Nous sommes prêts à traiter et à expulser humainement les personnes sans base légale pour rester aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Le secrétaire a ajouté vendredi matin, apparaissant sur CNN, des migrants arrivant à la frontière sud: «Nous les prenons en charge, nous les contrôlons et les contrôlons et s’ils n’ont pas de raison de rester, nous les retirerons très rapidement. »

Dans les heures qui ont précédé l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, des milliers de migrants ont traversé des rivières, escaladé des murs et escaladé des talus sur le sol américain, dans l’espoir d’être traités avant que le nouveau système n’entre en vigueur à minuit, heure de l’Est des États-Unis.

À Matamoros, au Mexique, à l’extrémité est de la frontière près du golfe du Mexique, des groupes ont traversé le fleuve Rio Grande dans des eaux à haute altitude. Certains portaient de minuscules bébés et des sacs d’effets personnels au-dessus de leur tête pour se rendre à Brownsville, au Texas, pour demander refuge.

Ils ont saisi des téléphones portables au-dessus de l’eau pour éclairer le chemin vers les États-Unis mais, derrière des bobines de fil de rasoir, les autorités américaines ont crié aux migrants de rebrousser chemin.

Alors que de petits enfants, attachés ensemble par leurs parents pour les empêcher d’être lavés jusqu’à la mort dans la rivière perfide, grimpaient sur la rive en portant des anneaux gonflables aux couleurs vives depuis le passage à niveau, des soldats en uniforme ont indiqué d’où ils venaient et ont refusé de séparer le fil les laisser entrer et exercer leur droit de demander l’asile.

« Soyez prudent avec les enfants », a crié un responsable dans un mégaphone. « C’est particulièrement dangereux pour les enfants. »

La règle expirée, connue sous le nom de Titre 42était en place depuis mars 2020. Il permettait aux agents des frontières de renvoyer rapidement les demandeurs d’asile de l’autre côté de la frontière au motif d’empêcher la propagation du Covid-19.

Bien que le titre 42 ait empêché de nombreuses personnes de demander l’asile, il n’a entraîné aucune conséquence juridique. Après jeudi, les migrants risquent d’être interdits d’entrée aux États-Unis pendant cinq ans et d’éventuelles poursuites pénales.

À El Paso, dans l’ouest du Texas, des centaines de migrants ont campé dans les rues du centre-ville pour essayer de savoir où aller après avoir traversé la frontière depuis Ciudad Juárez, au Mexique.

Les premiers instants de la fin du titre 42 à Ciudad Juárez, la ville mexicaine jumelle d’El Paso, ont été accueillis par un silence initial.

C’était presque comme si rien n’avait changé pour les 500 migrants qui espéraient se rendre aux autorités américaines devant la porte 42 entre Juárez et El Paso, une porte dans la haute barrière frontalière.

Le groupe attendait depuis la fin de l’après-midi, entouré d’agents de la garde nationale et de la patrouille frontalière du Texas, et piégé par des barbelés.

Tout au long de l’après-midi et jusque dans la nuit, de petits groupes ont été lentement autorisés à entrer dans le pays, tandis que les autres se tenaient à l’écart.

L’après-midi chaud s’est refroidi dès que le soleil s’est couché. Sans effets personnels, beaucoup ont eu du mal à se réchauffer. Leur seule option : des couvertures, des vestes et des pulls remplis de poussière que les autorités de migration ont fournis à partir d’une benne à ordures.

Dans l’obscurité de la nuit, les téléphones portables étaient allumés alors que les migrants tentaient de réserver l’un des rares rendez-vous d’asile disponibles en ligne via une application administrée par les autorités fédérales américaines, appelée CBP One.

Donald Trump, un partisan de la ligne dure anti-immigration, a mis en œuvre la règle de santé publique du titre 42 en 2020 lorsque la pandémie a frappé, mais elle a été poursuivie et même étendue par Joe Biden, malgré les promesses de campagne d’un système plus juste et plus humain à la frontière. La politique a fait face à des batailles judiciaires et à des critiques de gauche et de droite.

L’ordonnance autorisait les agents des frontières à expulser immédiatement les migrants, y compris les demandeurs d’asile, au-delà de leurs droits normaux. L’administration Biden a annoncé en janvier qu’elle mettait fin aux urgences nationales déclarées liées au coronavirus, ce qui signifie la fin de l’utilisation du titre 42 pour gérer l’immigration.

Les défenseurs de l’immigration représentés par l’American Civil Liberties Union (ACLU) ont déposé jeudi une contestation judiciaire contre la nouvelle réglementation en matière d’asile, quelques minutes avant son entrée en vigueur.

Les groupes ont déclaré que le règlement Biden « réduit considérablement la disponibilité de l’asile aux États-Unis » et reflétait des politiques similaires de l’ère Trump bloquées devant les tribunaux.

Jeudi soir également, un juge fédéral de Floride a bloqué la libération de migrants qui n’avaient pas encore de date pour comparaître devant le tribunal, affirmant qu’ils étaient similaires à une politique précédemment interdite en mars en raison du non-respect des procédures réglementaires appropriées. Le CBP n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans un communiqué, les douanes et la protection des frontières ont déclaré qu’elles se conformeraient à l’ordonnance du tribunal, tandis que l’agence fédérale, reprise par Mayorkas vendredi matin, l’a qualifiée de « décision préjudiciable ».

Le CBP a déclaré que cela « entraînera une surpopulation dangereuse … et sapera notre capacité à traiter et à évacuer efficacement les migrants ».

Le juge Kent Weatherell a bloqué les communiqués pendant deux semaines.

Plus tard vendredi, il est apparu que les autorités américaines avaient emmené jusqu’à 1 000 personnes qui attendaient d’entrer à El Paso pour être détenues et traitées dans des centres plus loin le long de la frontière, pour tenter d’empêcher un écrasement, a rapporté CNN.

Les craintes de surpeuplement augmentent depuis que la décision du tribunal de Floride obligera les autorités à détenir de nombreuses personnes plus longtemps, jusqu’à ce qu’elles aient une date d’audience. Le traitement sous le titre 42 a été plus rapide, avec de nombreux expulsés rapidement, CNN signalé.

Cependant, les défenseurs de l’immigration craignent que même le traitement plus long de l’asile dans les installations frontalières ne soit trop hâtif pour être juste.