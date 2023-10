« La frontière est fine entre le bien, le grand et le mal » – Twin Cities

L’ailier rapproché des Ravens, Mark Andrews, a déclaré qu’il y avait trop de choses qui n’allaient pas et que l’équipe devait se réveiller. Le secondeur Patrick Queen a qualifié cela de la même vieille situation, ajoutant qu’il en avait assez.

D’abord, c’était le Colts d’Indianapolis lors de la semaine 3alors c’était le Steelers de Pittsburgh dimanche.

« Nous devrions être 5-0, je crois », a déclaré mercredi le quart-arrière Lamar Jackson depuis le terrain d’entraînement de Tottenham Hotspur, où Baltimore s’entraîne cette semaine avant le match de dimanche contre les Titans du Tennessee. « Il suffit d’inscrire les points au tableau [and] protégez le ballon.

Lors de leur défaite contre les Steelers, les Ravens ont perdu sept passes et deux revirements – une interception de Jackson et un échappé du porteur de ballon Justice Hill.

Le scénario était similaire contre Indianapolis le mois dernier quand ils ont eu quatre échappés et en ont perdu deux, Jackson et le porteur de ballon Kenyan Drake l’ayant chacun craché.

Il y avait aussi d’autres similitudes entre les pertes. Jackson a été limogé dans des moments critiques après avoir gardé le ballon trop longtemps, l’offensive n’a pas réussi à terminer les entraînements et il y a eu des erreurs des équipes spéciales, y compris un botté de dégagement bloqué pour une sécurité contre les Steelers.

La frustration de toutes les erreurs et opportunités manquées a conduit à une réunion d’équipe de 45 minutes mercredi.

« Le message était essentiellement ce que nous sommes capables de faire et de devenir et ce que nous devons faire pour y parvenir », a déclaré l’entraîneur John Harbaugh. « La frontière est mince entre le bon, le génial et le mauvais.

« L’idée est que nous sommes une bonne équipe de football. Nous sommes capables d’être grands. Allons travailler et faisons les choses que nous devons faire – chaque petit détail – pour franchir la prochaine étape et devenir une grande équipe de football. Vous faites cela semaine après semaine. C’est une ligue hebdomadaire. Si vous ne le faites pas, tout d’un coup vous êtes là, et tout d’un coup vous y restez. Il faut le faire encore et encore. »

Au lieu de cela, les Ravens ont commis les mêmes erreurs à maintes reprises.

C’est pourquoi Harbaugh a déclaré que les Ravens se retenaient offensivement avec des occasions manquées et des revirements, un point qui a été exprimé à l’équipe lors de la rencontre.

« Les entraîneurs ressentent ce que nous ressentons », a déclaré Jackson. « Chaque semaine, nous avions un turnover, que ce soit moi ou quelqu’un d’autre. … Notre défense fait un excellent travail, nous devons donc les aider, le cas échéant.

En effet.

Les 12 échappés des Ravens cette saison sont les deuxièmes de la NFL derrière les Browns de Cleveland. Jackson a également lancé deux interceptions, contre quatre passes de touché. Les 21,8 points par match de Baltimore se classent au 17e rang, juste derrière les Commanders de Washington et juste devant les modestes Cardinals de l’Arizona, qui n’ont qu’une seule victoire cette saison.

Dimanche, ils n’ont marqué que 10 points contre une défense des Steelers qui avait cédé en moyenne 25 points par match au cours des quatre premières semaines et en avait accordé 30 à deux reprises.

« Évidemment, nous devons marquer plus de 10 points », a déclaré Harbaugh à propos des difficultés offensives des Ravens. « C’est quelque chose que nous sommes tout à fait capables de faire, et nous aurions dû le faire. [We] Nous aurions dû nous séparer au début du match, et nous ne l’avons pas fait parce que nous n’avons pas fait les choses que nous devions faire. Nous n’avons pas protégé le football. Nous n’avons pas marqué dans la zone rouge. Trop d’erreurs nous empêchent d’avancer. »

Pourtant, en ce qui concerne les passes abandonnées, Harbaugh a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas que cela continue.

«Ils étaient préoccupants dimanche», a-t-il déclaré. «C’était une grande partie du jeu. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient un sujet de préoccupation à l’avenir, car nous devons nous occuper des affaires dans ce domaine. C’est en dessous de la limite, et c’est ce que font les récepteurs. Ils attrapent le ballon. Nos gars vont attraper ces balles 99 fois sur 100. »

Jackson a fait écho à un sentiment similaire et a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de s’en prendre à ses coéquipiers, malgré le fait qu’Andrews, Rashod Bateman, Zay Flowers et Nelson Agholor aient tous subi des pertes coûteuses contre les Steelers.

« C’est explicite », a-t-il déclaré. «Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Ces gars-là, ils sentent qu’ils ressentent ce que je ressens. Ils veulent faire une pièce de théâtre. Nous n’avons jamais eu cela auparavant. C’était la première fois que cela arrivait. C’est arrivé dans un match rival alors que nous ne voulions pas que cela se produise. Je crois que nos gars sont enfermés en ce moment. Ils iront mieux, et moi aussi.

« Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Chaque semaine, nous avons réalisé des jeux explosifs, mais nous n’avons pas été cohérents, et c’est ce qui nous intéresse le plus en ce moment.

Pourtant, ce sont les propres erreurs des Ravens qui les ont empêchés d’être ce qui aurait pu être la seule équipe invaincue de l’AFC et la seule autre de la NFL avec les 49ers de San Francisco et les Eagles de Philadelphie.

Comment peuvent-ils empêcher des interceptions comme l’interception que Jackson a lancée directement à Joey Porter Jr. dans la zone des buts à la fin du quatrième quart contre les Steelers ?

« Je crois que ce sont juste des fondamentaux », a déclaré Jackson. « Les gars veulent juste faire bouger les choses. Nous essayions de faire bouger les choses. … La première chose est d’attraper le ballon, et c’est exactement ce que nous devions faire. Mon travail consiste à protéger le ballon, donc quand je suis dans la poche, je dois avoir une meilleure présence dans la poche. C’est juste [on] nous tous.

« Tu détestes perdre. Vous allez être frustré, mais [we] Je ne peux pas m’y attarder.

Semaine 6

Corbeaux contre Titans

Stade Tottenham Hotspur, Londres

Dimanche, 9h30

LA TÉLÉ: Ch. 11, 4, réseau NFL

Radio: 97,9 FM, 101,5 FM, 1090 AM

Doubler: Corbeaux par 4

()